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Temettü nedir, ne anlama gelir? Temettü hisseleri nasıl alınır?

27.02.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temettü kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Televizyonda ya da internetteki ekonomiye yönelik haberlerde sıklıkla duyulan sözcükler arasında yer alan temettüye ilişkin araştırma yapılıyor. Peki, TDK'ya göre temettü nedir, ne anlama gelir? Temettü hisseleri nasıl alınır? İşte detaylar...

Temettü nedir, ne anlama gelir? Temettü hisseleri nasıl alınır?

Temettü kelimesinin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre temettü kazanç anlamındadır. Peki, Temettü hisseleri nasıl alınır? İşte detaylar...

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü kelimesi ile ilgili TDK'da kazanç ifadesine yer verilmiştir.

Temettü, ekonomide şirketin dönem içinde elde ettikleri kardan mevcut ortakların pay alma hakkıdır.

TEMETTÜLER NASIL DAĞITILIR?

Temettüler 2 şekilde dağıtılır.

  • Nakit olarak ortaklara ödenen temettüler

  • Bedelsiz sermaye artırımına dahil edilerek karşılığında yeni senet dağıtılan temettüler.

TEMETTÜ HİSSESİ NEDİR?

Temettü hissesi dilimizde "kâr payı" anlamına gelmektedir.

TEMETTÜ NASIL ALINIR?

Bir hisse senedinden temettü almak için bir aracı kurum ile şirket hissesine sahip olmanız gerekir. Şirketler çeşitli nedenlerle temettü ödemeyi seçebilir, ancak genellikle bu, şirketin karını sahipleri veya hissedarlarıyla paylaşmanın bir yoludur. Şirketler, sahip oldukları nakit varlık kendilerine yeniden yatırım yapmak için yeterli iş fırsatları yaratmıyorsa, temettü ödemeyi de düşünebilir.

Temettüler genellikle üç ayda bir ödenir. Bunun dışında farklı tarihlerde oluşturulabilen özel temettü tarihleri de mevcuttur. Temettülerin nasıl ve ne şekilde dağıtılacağına şirketin yönetim kurulu karar verir.

TEMETTÜ ALMAK İÇİN NE ZAMAN HİSSE ALINMALI?

Temettüler, beyan tarihinde şirket yönetimi tarafından ilan edilir. Temettü uygunluğunun sona erdiği tarihe, temettü ödeme tarihi denir. Örneğin, bir hisse senedinin temettü ödeme tarihi 18 Nisan Salı günü ise, hisse senedini o gün veya daha sonra satın alan hissedarlar, temettü bitiş tarihinde veya sonrasında satın aldıkları için temettü almaya hak kazanamayacaklardır. Yani hisse satın alırken temettü ödeme tarihine dikkat edilmesi gerekmektedir.

TEMETTÜ HANGİ ŞARTLARDA VERİLİR?

Temettülerin verilme şartları yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu hisse başına verilecek temettü miktarını, türünü ve son ödeme tarihini belirler.

Temettülerin ödeneceği garanti değildir ve bazen şirketler finansal zorluklar nedeniyle bunları kesmek veya tamamen ortadan kaldırmak zorunda kalır.

Bir şirketten alınacak temettü kazancı, yıllık hisse başına temettü alınıp hisse fiyatına bölünerek hesaplanabilir. Bu getiri, farklı şirketler ve yatırım fonları arasında karşılaştırma yapmak ve paranın karşılığının en çok nereden alınacağını belirlemeye yardımcı olmak için kullanılabilir.

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