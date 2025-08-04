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Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı: Beklentilerin altında bir artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,06 artarken, yıllık enflasyon yüzde 33,52'ye geriledi. Bu rakamlar, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı: Beklentilerin altında bir artış

TÜFE'de Aylık Yüzde 2,06, Yıllık Yüzde 33,52 Artış Görüldü

Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip Temmuz ayı enflasyon verileri, TÜİK tarafından bugün kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan rakamlara göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 33,52 seviyesine indi. Bu oran, Haziran ayındaki yüzde 35,05'lik yıllık enflasyonun altında kalarak düşüş trendini sürdürdü. Ancak, vatandaşın alım gücü üzerindeki baskısı hala devam ediyor.

Açıklanan veriler, hem aylık hem de yıllık bazda beklentilerin altında gerçekleşti. Bu durum, hükümetin enflasyonla mücadele politikalarının kısmi bir başarısı olarak değerlendirilebilirken, kalıcı bir iyileşme için daha fazla çaba gerektiği de aşikar.

TÜİK verilerine göre, Temmuz ayında en yüksek aylık artış yüzde 5,78 ile konut grubunda yaşandı. Konut fiyatlarındaki yüksek artış, özellikle dar gelirli vatandaşlar için önemli bir sorun teşkil etmeye devam ediyor.

Ev ve iş yeri kira zamları da enflasyon verileriyle birlikte yeniden gündeme geldi. Kira artış oranları, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişimlere göre belirleniyor. Enflasyonun düşüş göstermesi, kira artış oranlarının da bir miktar gerilemesine neden olabilir. Ancak, konut arzındaki yetersizlik ve talep yüksekliği, kira fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Temmuz ayı enflasyon rakamları, piyasa beklentilerinin altında kalarak umut verici bir tablo çizse de, hayat pahalılığı sorunu hala devam ediyor. Özellikle konut fiyatlarındaki artış, vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ederken, hükümetin enflasyonla mücadeledeki kararlılığı ve yapısal reformlar, kalıcı bir iyileşme için kritik öneme sahip. Önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileri, ekonominin gidişatı hakkında daha net bir resim sunacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon tüik
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