Temmuz ayı memur ve emekli maaş hesaplaması! Enflasyona göre memur ve emekliye ne kadar zam yapılır?

TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla vatandaşlar maaşlara yapılacak zam oranını sorgulamaya başladı. Mayıs ayı enflasyonu ile memur ve emeklilerin ne kadar zam alacağı konusu netliğe kavuştu. SSK ve Bağkur emeklisinin maaşı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Peki enflasyona göre memur ve emekliye ne kadar zam yapılır?

ENFLASYONA GÖRE MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILIR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ait tüketici fiyat endeksini açıkladı. Verilere göre tüketici fiyat endeksinde mayıs ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış görüldü. TÜFE, nisan ayında mart ayına göre yüzde 1,68 artmıştı.

2021 Mayıs ayı TÜFE, 2020 Aralık ayına göre yüzde 6,39, 2021 Mayıs ayına göre ise yüzde 16,59 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 yükseldi.

2021'in Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında TÜFE yüzde 6,39 oldu. Bu veri milyonlarca vatandaşın aylığına etki edecek. İlk 5 ay bakıldığında yılbaşında alınan yüzde 3'lik zammın üzerine 3,5 puanlık zam oluştuğu görülüyor. Kesin zam oranı, temmuzda açıklanacak haziran verilerinin ardından belli olacak.