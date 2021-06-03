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Temmuz ayı memur ve emekli maaş hesaplaması! Enflasyona göre memur ve emekliye ne kadar zam yapılır?

03.06.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam enflasyona göre belirleniyor. TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar "Enflasyona göre memur ve emekliye ne kadar zam yapılır?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Temmuz ayı memur ve emekli maaş hesaplaması! Enflasyona göre memur ve emekliye ne kadar zam yapılır?

TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla vatandaşlar maaşlara yapılacak zam oranını sorgulamaya başladı. Mayıs ayı enflasyonu ile memur ve emeklilerin ne kadar zam alacağı konusu netliğe kavuştu. SSK ve Bağkur emeklisinin maaşı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Peki enflasyona göre memur ve emekliye ne kadar zam yapılır?

ENFLASYONA GÖRE MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILIR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ait tüketici fiyat endeksini açıkladı. Verilere göre tüketici fiyat endeksinde mayıs ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış görüldü. TÜFE, nisan ayında mart ayına göre yüzde 1,68 artmıştı.

2021 Mayıs ayı TÜFE, 2020 Aralık ayına göre yüzde 6,39, 2021 Mayıs ayına göre ise yüzde 16,59 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 yükseldi.

2021'in Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında TÜFE yüzde 6,39 oldu. Bu veri milyonlarca vatandaşın aylığına etki edecek. İlk 5 ay bakıldığında yılbaşında alınan yüzde 3'lik zammın üzerine 3,5 puanlık zam oluştuğu görülüyor. Kesin zam oranı, temmuzda açıklanacak haziran verilerinin ardından belli olacak.

Ocak, şubat, mart ve nisan aylarındaki enflasyon rakamları sırasıyla 1,68, 0,91, 1,08, ve 1,68 olduğu duyuruldu. Mayıs ayında ise bu rakam 0,89 olarak açıklandı. Tüm bu verilere göre 5 aylk enflasyon yüzde 6,39 oldu.

Temmuz ayı memur ve emekli maaş hesaplaması! Enflasyona göre memur ve emekliye ne kadar zam yapılır?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı son 6 aylık enflasyona göre netlik kazanıyor. Memur ve emeklilerin aylığı yılda iki kez artıyor. Söz konusu artış, ocak ve temmuzda yapılıyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Ancak son 6 aylık enflasyon, belirlenen rakamdan yüksek olursa fark ekleniyor. Tüm bunların sonucunda SSK ve Bağkur emeklisinin maaşını 6 aylık enflasyon oranı belirliyor. Söz konusu zam, 6 aylık enflasyona göre gerçekleşiyor.

Memurların aylığına 2021'in ikinci yarısında yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ancak TÜFE'nin yüzde 4'ü geçmesi durumunda, geçen tutar kadar enflasyon farkı maaşlara eklenecek.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon
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