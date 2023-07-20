TEMMUZ AYI 2023 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI: Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması bugün gerçekleştirildi. Konuya ilişkin duyuru, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapıldı. Geçtiğimiz ay, Hafize Gaye Erkan başkanlığında Haziran'da ilk kez toplanan TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti. İşte, Temmuz ayı 2023 Merkez Bankası faiz kararı açıklaması...
Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.
Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı tarihleri:
24 Ağustos 2023
21 Eylül 2023
26 Ekim 2023
23 Kasım 2023
21 Aralık 2023
25 Ocak 2024
22 Şubat 2024
21 Mart 2024