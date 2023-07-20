TEMMUZ AYI 2023 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI: Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması bugün gerçekleştirildi. Konuya ilişkin duyuru, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapıldı. Geçtiğimiz ay, Hafize Gaye Erkan başkanlığında Haziran'da ilk kez toplanan TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti. İşte, Temmuz ayı 2023 Merkez Bankası faiz kararı açıklaması...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı tarihleri:

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024



