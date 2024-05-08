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  4. 'Temmuz ayına kalmayacak...' Emekli zammı öncesi milyonlara promosyon ayarı! (8 Mayıs 2024 güncel emekli promosyonu rakamları)

'Temmuz ayına kalmayacak...' Emekli zammı öncesi milyonlara promosyon ayarı! (8 Mayıs 2024 güncel emekli promosyonu rakamları)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.05.2024 13:35
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Emekli maaşı zammı için Temmuz ayı beklenirken bir yandan da milyonların gözü kulağı emekli promosyon ödemelerinde. Emekli maaşlarındaki artışın promosyon rakamları üzerinde etkili olması bekleniyor. Ekonomist Muhammet Bayram emekli maaş promosyonlarına ilişkin yaptığı açıklamasında rakamların Temmuz ayı gelmeden 20 bin liraya yükselebileceğini kaydetti. Peki en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte güncel emekli promosyon rakamları…

'Temmuz ayına kalmayacak...' Emekli zammı öncesi milyonlara promosyon ayarı! (8 Mayıs 2024 güncel emekli promosyonu rakamları)

Son dönemde bankalar arasındaki rekabet, promosyon tutarlarının artmasına neden oldu. Özel bankalar da bu trende ayak uydurarak promosyon miktarlarını yükseltti. Rekabetin devam etmesiyle bu tutarın daha da artabileceği düşünülüyor. Şu anda ‘en yüksek promosyon veren bankalar hangisi’ diye merak eden emekliler için rakamlar belli oldu. Ancak yeni bir anlaşma yapmayı düşünenler için Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram tarihi açıkladı.

Muhammet Bayram Milliyet’e yaptığı açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği promosyon tutarlarının 8 ile 12 bin TL aralığına çıkarıldığını duyurmuştu. Kamu bankalarında yaşanan artışın diğer özel bankalar tarafından da takip edileceğinden bahsetmişti. Nitekim öyle de oldu, şu anda özel bankalarda promosyonlar 20 bin TL sınırına dayandı diyebiliriz. Kamu bankaları 8 bin ile 12 bin TL arasında, özel bankalar ise 20 bin TL’ye yakın promosyon ücreti veriyor” dedi.

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EMEKLİ PROMOSYONU 20 BİN LİRAYI AŞAR MI?

Bayram’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

“Temmuz ayına kalmadan bankalarda promosyon ücretleri 20 bin sınırına dayanacaktır. Bankalar TL mevduat bulma yarışında, kendi bankalarına emekli müşteri çekmeleri kendi lehlerine olacaktır.

YÜKSEK PROMOSYON ÖDEMESİNDE BU TARİHE DİKKAT!

Emeklilerimiz temmuz ayını beklemeden gidip anlaşma yapabilirler. Banka değiştirecekler harcama durumları ve ihtiyaçlarına göre bir an önce değişiklik yapabilirler.

BANKA SEÇİMİ YAPARKEN NEYE DİKKAT EDİLMELİ?

Burada uygun kredi imkanı olup olmadığına, kredi kartı olup olmadığına dikkat etmeliler. Diğer ekstra olanaklara bakmalılar. Sadece internet bankacılığı üzerinden değil şubelere fiziki olarak giderek sormalılar.”

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İŞTE EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuluyor. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 01 Mayıs - 31 Mayıs 2024'tür.

Garanti BBVA'da emekli maaşı;

• 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL
• 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL
• 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL
• 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL

tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.

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ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek.

Banka promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yapıyor. Müşterilerinin 2022 yılına ilişkin devam eden emekli promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınabileceğini belirten banka, 2024 emekli promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarlarının da sistemsel olarak mahsup edildiğini de belirtiyor.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar emekli promosyon ödemesinden faydalanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

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HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Emekli Promosyon Tutarı

• 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
• 15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
• 20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TL

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AKBANK

Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor. 1 Mayıs – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerlidir.

Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Toplam emekli promosyon tutarı

• 0 - 9.999 TL - 6.250 TL
• 10.000 TL - 14.999TL - 10.000 TL
• 15.000 TL - 19.999 - 12.500 TL
• 20.000 TL ve üzeri - 15.000 TL

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ING EMEKLİ PROMOSYONU

ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu veriyor.

Banka, emekli aylığını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilineceğini de belirtiyor. Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da, emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini de ekliyor.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,

• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
• 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
• 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL

nakit emekli promosyon ödemesi yapılıyor.

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DENİZBANK

Denizbank, emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.

Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Standart Emekli Promosyonu

• 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL
• 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
• 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
• 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL

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İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanıyor.

Banka 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden ve promosyona esas emekli aylığını İş Bankası hesabına aktaran emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.

Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Emekli Promosyon Tutarı

• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için 5.000 TL
• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar için 8.000 TL
• 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar için 10.000 TL
• 20.000 TL ve daha fazla olanlar için 12.000 TL

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FİBABANKA

Fibabanka, 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.

Yapılacak emekli promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:

• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL
• 10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL
• 15.000 - 20.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL
• 20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL

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QNB FİNANSBANK

15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.
16.
• Aylık Maaş Tutarı 0 - 9.999 TL olanlar için 6.250 TL
• Aylık Maaş Tutarı 10.000 - 14.999 TL olanlar için 10.000 TL
• Aylık Maaş Tutarı 15.000 - 19.999 TL için 12.500 TL
• Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL

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TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere 14.500 TL'ye varan nakit emekli promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.

Bankaya davet edeceğiniz her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödülü.

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans'tan aracılığıyla alan emeklilere;

• 9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL
• 10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL
• 15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL
• 20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL

emekli promosyon ödemesi yapılacak.

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VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Vakıfbank 1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

• 10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000 TL
• 10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000 TL
• 15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000 TL
• 20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL

emekli promosyon ödemesi yapacak.


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Emekli promosyonu
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