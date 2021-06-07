Temmuz ayında emeklilere çifte müjde! Hem zam hem de bayram ikramiyesi ile yüzler gülecek!

Milyonlarca emekli vatandaş, temmuz ayı içerisinde çifte bayram yaşamış olacak. Emekliler, temmuz ayı içerisinde aylıklarına zam alacakken, 20-23 Temmuz’da kutlanacak Kurban bayramı öncesi bayram ikramiyelerini de hesaplarında görecek. Enflasyon rakamları, mayı ayı içerisinde yüzde 0,89 olarak açıklanmıştı. Yılın ilk 5 ayındaki enflasyon ise yüzde 6,39 olmuştu.

Emeklilerin 6 aylık enflasyon oranında zam alacakları düşünüldüğünde bu oranın yüzde 7 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bayram ikramiyesi ise bin 100 Türk lirası olarak ödenecek.

Emekli maaşına ve memurlara ocak ve temmuz aylarında senede 2 kez zam yapılıyor. Memur ve emekliler için kritik enflasyon verilerinden biri de haziran ayının ilk haftası açıklandı.

Buna göre emeklilere temmuz ayında hem zam hem bayram ikramiyesi, memurlar da enflasyon farkı alacak. Beş aylık verilere göre Bağ- Kur ve SSK emeklileri için yüzde 6.39'luk zam oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketine göre haziran ayı için enflasyon tahmini yüzde 0.82 olarak paylaşıldı. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda ilk 6 aylık enflasyon Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin zam oranı yüzde 7'yi aşacak.