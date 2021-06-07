Temmuz ayında emeklilere çifte müjde! Hem zam hem de bayram ikramiyesi ile yüzler gülecek!

Milyonlarca emekli vatandaş, temmuz ayı içerisinde çifte bayram yaşamış olacak. Emekliler, temmuz ayı içerisinde aylıklarına zam alacakken, 20-23 Temmuz’da kutlanacak Kurban bayramı öncesi bayram ikramiyelerini de hesaplarında görecek. Enflasyon rakamları, mayı ayı içerisinde yüzde 0,89 olarak açıklanmıştı. Yılın ilk 5 ayındaki enflasyon ise yüzde 6,39 olmuştu.
Emeklilerin 6 aylık enflasyon oranında zam alacakları düşünüldüğünde bu oranın yüzde 7 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bayram ikramiyesi ise bin 100 Türk lirası olarak ödenecek.
Emekli maaşına ve memurlara ocak ve temmuz aylarında senede 2 kez zam yapılıyor. Memur ve emekliler için kritik enflasyon verilerinden biri de haziran ayının ilk haftası açıklandı.
Buna göre emeklilere temmuz ayında hem zam hem bayram ikramiyesi, memurlar da enflasyon farkı alacak. Beş aylık verilere göre Bağ- Kur ve SSK emeklileri için yüzde 6.39'luk zam oluştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketine göre haziran ayı için enflasyon tahmini yüzde 0.82 olarak paylaşıldı. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda ilk 6 aylık enflasyon Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin zam oranı yüzde 7'yi aşacak.
Buna göre göre; en düşük emekli aylığı Bağ-Kur tarımda bin 780 Türk lirası, esnafta 2 bin 200 Türk lirası, 2000'den önce emekli olan SSK'larda da hemen hemen 2 bin 600 Türk lirasına kadar çıkabilecek.
Yapılan toplu sözleşme ile birlikte 2021’in ilk 6 ayı için memurlar yüzde 3 zam aldı. Mayıs ve haziran ayı rakamlarının da açıklanmasının ardından enflasyonda toplamda yüzde 3'ü aşan bölüm zam olarak hesaplara yatırılacak. İlk 5 aylık enflasyonda yüzde 3'lük yılbaşı zammı aşılarak yüzde 3.39 fark ortaya çıktı.
Haziran ayı enflasyonu net memur ve emekli zammı ile fark oranını belirleyecek. Haziran ayında enflasyon oranı değişmese dahi en düşük memur emekli maaşı 3 bin 214 Türk lirasına çıkmış olacak. Mayıs ayıyla ortaya çıkan farkla memur maaşı 4 bin 24 Türk lirası oldu.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-1) mücadele döneminde geçen sene yapılan yasal düzenleme ile en düşük emekli aylığı bin 500 Türk lirasına çıkarılmıştı. Emeklilerin dul ve yetim hak sahipleri ise hisseleri oranında maaş ve bayram ikramiyesi alıyor. Zamlar da bu hisse oranına göre artırılıyor.
Emekliler ve hak sahiplerine Ramazan bayramında bin 100 Türk lirası bayram ikramiyesi mayısın ilk haftası yatırılmıştı.
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin, bu doğrultuda 12.3 milyar Türk lirası ödeme yapıldığını duyurmuştu. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz’da başlayacak.
Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında yatırılacağı söyleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 17 Temmuz’dan itibaren zamlı maaşlarınının yanı sıra zamlı ikramiyelerini alacak. Henüz daha yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli olanlar da ikramiye alacak.
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