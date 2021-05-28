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Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte 2021 Temmuz ayı memur ve emekli maaşları ile zam oranı...

28.05.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekliler ve memurlar merakla Temmuz zam oranlarının açıklanmasını bekliyor. 2021 Ocak ayındaki zam sonrasında 6 aylık enflasyon oranına göre Haziran ayında emeklilere yeniden zam yapılacak. Uzmanların tahminleri göre tespit edilen emekli Temmuz zammı detayları da belirlendi. Peki Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte 2021 Temmuz ayı memur ve emekli maaşları ile zam oranı...

Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte 2021 Temmuz ayı memur ve emekli maaşları ile zam oranı...

2021 Temmuz zam oranları vatandaşlar tarafından bekleniyor. 6 aylık enflasyon oranına göre Haziran ayında yeni oran belli olacak ve emeklilere zam yapılacak. Uzmanların tahminleri göreTemmuz zammı detayları da belirlendi. Peki Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

TEMMUZ'DA EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? 2021 TEMMUZ MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI ZAM ORANI...

Milyonlarca emeklinin beklediği emekli zammı 6 aylık enflasyon oranlarına göre yapılıyor. İlk 4 ayın enflasyon oranları belli olmuş durumda. Haziran ayı enflasyon oranının Temmuz'un başında belli olmasıyla beraber emekli zammının ne kadar olacağı da belirlenecek.

Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları belli olmasa dahi beklenti anketleri göz önüne alınarak hesaplamalar yapılmaya devam ediliyor. Beklenti anketlerine göre Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranının %7,66 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Net zam oranları ise Temmuz ayı başında belirlenmiş olacak. Sene başında Ocak ayında emeklilere bir önceki 6 aylık enflasyon oranına göre %8,36 zam uygulanmıştı.

Ocak ayı zammı sonrası en düşük emekli maaşları tablosu şu şekilde;

emekli-maas-en-dusuk-ocak

2021 SGK EMEKLİ MAAŞLARI GÜNCEL TABLO

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları aşağıdaki gibi;

Temmuz Ocak
1.500 1625
1.586 1719
1.692 1834
1.798 1948
1.904 2063
2.009 2177
2.115 2292
2.221 2407
2.327 2522
2.432 2635
2.538 2750
2.644 2865
2.750 2980
2.855 3094
2.961 3209
3.067 3324
3.173 3438
3.278 3552
3.384 3667
3.490 3782
3.596 3897
3.701 4011
3.807 4125
3.913 4240
4.019 4355
4.124 4469
4.230 4584
4.336 4699
4.442 4814
4.547 4927
4.653 5042
4.759 5157

Güncel memur maaşları ise şu anda aşağıdaki gibi ödenmekte. Haziran enflasyonunun belirlenmesinden sonra Temmuz zammının da açıklanması bekleniyor.

memurmaaslari


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon Memur
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