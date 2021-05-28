Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte 2021 Temmuz ayı memur ve emekli maaşları ile zam oranı...

2021 Temmuz zam oranları vatandaşlar tarafından bekleniyor. 6 aylık enflasyon oranına göre Haziran ayında yeni oran belli olacak ve emeklilere zam yapılacak. Uzmanların tahminleri göreTemmuz zammı detayları da belirlendi. Peki Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

TEMMUZ'DA EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? 2021 TEMMUZ MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI ZAM ORANI...

Milyonlarca emeklinin beklediği emekli zammı 6 aylık enflasyon oranlarına göre yapılıyor. İlk 4 ayın enflasyon oranları belli olmuş durumda. Haziran ayı enflasyon oranının Temmuz'un başında belli olmasıyla beraber emekli zammının ne kadar olacağı da belirlenecek.

Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları belli olmasa dahi beklenti anketleri göz önüne alınarak hesaplamalar yapılmaya devam ediliyor. Beklenti anketlerine göre Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranının %7,66 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Net zam oranları ise Temmuz ayı başında belirlenmiş olacak. Sene başında Ocak ayında emeklilere bir önceki 6 aylık enflasyon oranına göre %8,36 zam uygulanmıştı.

Ocak ayı zammı sonrası en düşük emekli maaşları tablosu şu şekilde;