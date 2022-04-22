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  4. Temmuz’da emeklinin kazancı katlanacak! Yüzde 22.81 zam netleşti! Enflasyon artışı, ikramiye, zamlı maaş ve fark ödemesi geliyor…

Temmuz’da emeklinin kazancı katlanacak! Yüzde 22.81 zam netleşti! Enflasyon artışı, ikramiye, zamlı maaş ve fark ödemesi geliyor…

22.04.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında yeni kazanımlara kavuşacak. Geçtiğimiz yıl sonunda yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 2.500 TL’ye yükseltilmişti. Bu yıl içerisinde yapılacak iyileştirmelerle emeklilerin ceplerinin rahatlatılması amaçlanıyor. Emekliler ilk olarak enflasyon artışına bağlı olarak maaşlarına zam alacak. Temmuz ayı içerisinde ikramiye ve fark ödemesi de hesaplara yatacak.

Temmuz’da emeklinin kazancı katlanacak! Yüzde 22.81 zam netleşti! Enflasyon artışı, ikramiye, zamlı maaş ve fark ödemesi geliyor…

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine çifte kazanç geliyor! Enflasyon artışı, ikramiye, zamlı maaş ve fark ödemesi hesaplara yatacak. Yükselen enflasyon verileri nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maddi durumlarında iyileştirmeye gidilmesi bekleniyor. Toplu sözleşme gereği Temmuz ayı zam ayı olacak. Ayrıca ikramiye ve fark ödemesiyle birlikte emeklilerin kazancı artacak.

ÇİFTE KAZANÇ GELİYOR

Emeklilerin alacakları zam miktarları amacıyla ilk üç aylık rakam da meydana çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon seviyesi yüzde 22.81 olarak belirlendi. Bu miktar SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını ifade ediyor.

Bu seviyesin üstüne üç aylık enflasyon daha eklenince net rakam 3 Temmuz'da belirlenecek.

ZAM TAHMİNİ YÜZDE 30'U GEÇTİ

Böylece SSK ve Bağ-Kur'lular 6 aylık enflasyon seviyesi kadar artış alırken memur ve memur emeklileri yüzde 7 seviyesindeki toplu sözleşme artışına ayrıca 7.5 puanı aşan miktarda enflasyon farkı alacak. oluşturulan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 seviyesinde çıkması bekleniyor.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artış seviyesi yüzde 34,62 olurken memurların ve memur emeklilerinin zamları ise yüzde 7 + 27,12 şeklinde olacak. Toplamda da memur ve memur emeklisi artışı yüzde 34,12'yi bulacak.

TAKVİM NETLEŞTİ

3 Temmuz: SSK ve Bağ-Kur'luya enflasyon artışı

3 Temmuz: Memur emeklisine Yüzde 7+ Enflasyon farkı

4-8 Temmuz: Kurban Bayramı ikramiyesi

15-25 Temmuz: Zamlı maaş ve fark ödemesi

Memur ve emekliler amacıyla zam + ikramiye ayı olan Temmuz ayında ise refah payına ek, 3600 ek göstergenin de Meclis'ten geçmesi durumunda ciddi bir artış görülmesi bekleniyor.


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