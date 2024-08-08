FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Temmuz’da en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Borsa mı, altın mı, döviz mi?

Temmuz’da en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Borsa mı, altın mı, döviz mi?

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
08.08.2024 11:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, her dönem farklı yatırım aracına yönelerek, yatırım yapmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı verilerini paylaşarak en çok kazandıran yatırım aracının borsada gerçekleştiğini duyurdu.

Temmuz 2024 dönemine ait Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Aylık en yüksek reel getiri Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde olduğu görüldü. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,19, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,91 oranlarıyla BIST 100 endeksinde oldu.

döviz

EURO VE DOLAR KAYBETTİRDİ

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,81, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,55 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,37 oranında yatırımcısına reel getiri sağladığı görüldü. Euro yüzde 0,20 ve Amerikan doları yüzde 0,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdiği belirlendi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise; külçe altın yüzde 0,54, DİBS yüzde 0,28 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,11 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 1,44 ve Amerikan doları yüzde 2,10 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

altınn

ÜÇ AYLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK GETİRİ BİST 100’DE

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,64 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,21 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.

bist100

ALTI AYLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK GETİRİ BİST 100’DE

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,92 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde ise Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,94 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BİR YILLIK KAZANÇTA EN YÜKSEK GETİRİ BİST 100’DE

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,54, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,59 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 7,80 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Amerikan doları ise yüzde 12,24, Euro yüzde 13,97, mevduat faizi (brüt) yüzde 15,44 ve DİBS yüzde 32,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 5,80, Amerikan doları yüzde 23,31, Euro yüzde 24,82, mevduat faizi (brüt) yüzde 26,11 ve DİBS yüzde 40,59 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren olduğu belirlendi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
döviz Altın borsa
En Çok Okunan Haberler
Japonya'da 7,1'lik deprem! Tsunami...

Japonya'da 7,1'lik deprem! Tsunami...

1991'de evini terk etti, ailesi o günden bu yana ararken Manavgat'ta bulundu! Ailesine dönmek istemedi: 'Buranın deniz havası beni çekti, miras istemiyorum'

1991'de evini terk etti, ailesi o günden bu yana ararken Manavgat'ta bulundu! Ailesine dönmek istemedi: 'Buranın deniz havası beni çekti, miras istemiyorum'

Fiyatı 105 TL ile başladı, 15 TL'ye kadar düştü!

Fiyatı 105 TL ile başladı, 15 TL'ye kadar düştü!

Son dakika: Merkez Bankası yılın 3. Enflasyon Raporu açıklandı: Kredi ve kredi kartı mesajı: Enflasyon beklentisinde 3 yıllık yoldan sapma yok...

Son dakika: Merkez Bankası yılın 3. Enflasyon Raporu açıklandı: Kredi ve kredi kartı mesajı: Enflasyon beklentisinde 3 yıllık yoldan sapma yok...

TCMB Başkanı’ndan asgari ücret açıklaması

TCMB Başkanı’ndan asgari ücret açıklaması

Emekliye yeni maaş sistemi!

Emekliye yeni maaş sistemi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Doğada geçirdiğiniz her anı konforlu kılın! Büyük outdoor indirimi burada

Doğada geçirdiğiniz her anı konforlu kılın! Büyük outdoor indirimi burada

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.