Temmuz'da yasalaşmıştı, beklenen gün geldi! Memur ve emekliler hesaplarını kontrol ediyor: Maaşta 2500 TL, ikramiyede 92 bin TL'lik fark

3600 ek gösterge ödemeleri için beklenen gün geldi çattı. Temmuz'da yasalaşan düzenlemenin uygulama tarihi olan 15 Ocak (bugün) itibariyle maaş ve ikramiye farkları hesaplarda olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ÇİFTE ZAM

Memur ve memur emeklileri Ocak ayı itibariyle çifter zam aldı. İlki enflasyon ve refah payından oluşan yüzde 30'luk zam. İkincisi ise 36000 ek gösterge düzenlemesi.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN GERİ SAYIM

Yaklaşık 5.5 milyon kişinin maaş, tazminat ve emekli aylığı yeniden belirlenecek. Ancak daha çok emeklileri ilgilendiren düzenlemenin çalışan maaşlara etkisi ise kısıtlı.

Kanal D'de yer alan habere göre; örneğin; ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkan memurun maaşı 100 TL, 3000'den 3600'e çıkan memurun maaşı ise 180 TL yükselecek.

YENİ EMEKLİ AYLIĞI VE İKRAMİYELER

Ek gösterge, emekli memur aylıklarında ise 2500 TL'ye varan artış sağlayacak.

Örneğin, sigortalılık süresi 30 yıl olan ve 12 bin 638 TL aylık maaş alan, 3600 ek göstergeli bir hemşireye 15 Ocak itibariyle 2 bin 561 TL fark yatacak.

Aynı şartlara emekli olan bir öğretmen ve polis ise 2 bin 273 TL ek gösterge zammı alacak.

92 BİN 374 TL FARK

Ek gösterge, ikramiyeleri de önemli oranda artıracak. Örneğin, 30 yıl sigortalılık süresi ve 3600 ek göstergeyle bu yıl emekli olacak bir hemşire 455 bin 718 TL yerine, 92 bin 374 TL farkla toplamda 548 bin 092 TL emekli ikramiyesi alacak.

Aynı şartlarla emekli olan öğretmen ve polisin ikramiyesi ise 81 bin 966 TL artacak.



