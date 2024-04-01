Temmuz hesapları başladı, memur ve emekli zam için 3 Nisan'ı bekliyor! Şimdiden o oran cepte!

SSK, Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisi... Milyonlar yılın üçüncü enflasyon verisi için gözünü 3 Nisan'a çevirdi. Temmuz 2024 emekli ve memur zammı hesabı başladı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,67 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan Çarşamba günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,67 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 4,42 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45,58 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 4,53 artış kaydetmişti.

EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 11,53'LÜK ZAM ŞİMDİDEN CEPTE

TÜİK tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarının ardından memur maaşı ve emekli zammı için rakamlar da belli oldu. 2 aylık enflasyon verisinin ardından Temmuz zammı için SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 11,53’lük artışa hak kazandı. Memur maaşı zammı içinse enflasyon farkı yüzde 6,68 oldu.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





