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TEMMUZ MEMUR ZAMMI 2023: Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olur?

02.06.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur zammı konusunda yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Mayıs ayı enflasyon oranı açıklaması TÜİK tarafından yapılacak. Memur maaşı zammı ile emekli maaşı zammı için belirleyici unsur olan veriler bu hafta açıklanacak. Yılın ilk 6 aylık enflasyon verilerinin netleşmesi gerekiyor. İlk 5 ayın rakamları açıklandı. Peki, memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

TEMMUZ MEMUR ZAMMI 2023: Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olur?

Memur maaşı zammında son durum merak konusu oldu. Bilindiği üzere TÜİK nisan ayı enflasyon oranı verilerine göre; enflasyon yıllık yüzde 43,68, aylık yüzde 2,39 olarak belirlendi. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları yayımlandıktan sonra zam tutarları belli olacak. Mayıs ayı enflasyon oranı 5 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak. Birçok kişi internette, "Memur maaşı zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL olur?" sorularını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

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MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşı zammı ile ilgili açıklamada bulunan Akbaşoğlu'nun açıklamasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tüm emeklileri, memurları ve asgari ücretlileri kapsayacak şekilde taahhütlerimizi yemin törenlerinden sonra yerine getireceğiz! Ev kadınlarının emekli olmasına zemin hazırlayan düzenlemeyi de yapacağız. Evlenecek gençlere de destek verilecek.

Sayın cumhurbaşkanımız anketleri yerle bir etmiştir, verdiğimiz vaatleri en kısa sürede gerçekleştireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız” açıklamasında bulunmuştu.

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NİSAN AYI ENFLASYON ORANI

Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde TÜİK tarafından yayımlandı.

TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.

Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre, 4 aylık enflasyon oranı yüzde 15,22 olarak hesaplandı.

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