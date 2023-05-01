Memur temmuz zammına dair araştırmalar yoğunlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız." açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından Temmuz memur zammı 2023 tahmini ne kadar, kaç TL olur? Memur refah zammı seyyanen zam yapılacak mı? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

TEMMUZ MEMUR ZAMMI 2023 TAHMİNİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emekli ve memur için 2 Bakanlığı talimat verdiğini ifade etti. Emekli ve memur maaşları için enflasyonun üzerinde artışlarla alım gücü artırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarına yönelik iyleştirme çalışması yapıldığını açıkladı. Erdoğan temmuz ayını işaret ederek, memura zammın yanı sıra refah payı da verileceğini söyledi.

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı yılın ilk 6 ayının enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

TEMMUZ AYINDA ZAM BEKLENTİSİ

TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine göre memur maaşlarına yeni zammın Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Son olarak ise 2023 yılının başında emekli ve memur maaşlarına %30 oranında zam yapıldı.

