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Temmuz memur zammı 2023 tahmini ne kadar, kaç TL olur? Memur refah zammı seyyanen zam yapılacak mı?

01.05.2023 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz memur zammı hakkında araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli ve memura ek zam açıklaması geldi. Refah payı düzenlemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimat verdiğini müjdeledi. Peki, Temmuz memur zammı 2023 tahmini ne kadar, kaç TL olur? Memur refah zammı seyyanen zam yapılacak mı? İşte tüm merak edilenler...

Temmuz memur zammı 2023 tahmini ne kadar, kaç TL olur? Memur refah zammı seyyanen zam yapılacak mı?

Memur temmuz zammına dair araştırmalar yoğunlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız." açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından Temmuz memur zammı 2023 tahmini ne kadar, kaç TL olur? Memur refah zammı seyyanen zam yapılacak mı? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

TEMMUZ MEMUR ZAMMI 2023 TAHMİNİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emekli ve memur için 2 Bakanlığı talimat verdiğini ifade etti. Emekli ve memur maaşları için enflasyonun üzerinde artışlarla alım gücü artırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarına yönelik iyleştirme çalışması yapıldığını açıkladı. Erdoğan temmuz ayını işaret ederek, memura zammın yanı sıra refah payı da verileceğini söyledi.

Temmuz memur zammı 2

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı yılın ilk 6 ayının enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

Temmuz memur zammı

TEMMUZ AYINDA ZAM BEKLENTİSİ

TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine göre memur maaşlarına yeni zammın Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Son olarak ise 2023 yılının başında emekli ve memur maaşlarına %30 oranında zam yapıldı.

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