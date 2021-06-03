Temmuz zammı için ilk ipucu geliyor: İşte yeni maaşlar! Emekliye en az 2605 TL…

Memur ve emekliler, kesin olarak zam oranlarını 5 Temmuz’da öğrenebilecek. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği temmuz zammı için geri sayım başladı. Her yıl, senede iki defa olmak üzere zam alan memur ve emeklilerin maaşları, enflasyon verilerine göre belli oluyor.
Bugün açıklanan enflasyon verileriyle zam için önemli ipucu paylaşılmış olacak.
Hem Bağ-Kur, hem SSK emeklileri, hem de memur ve memur emeklilerinin zam oranında bu senenin ilk 6 aylık döneminde yaşanan enflasyon belirleyici olacak.
6 aylık enflasyon verilerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına zam yapılacak. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 3 olarak belirlenen artışına da ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü geçen kısmı kadar fark dâhil edilecek.
Bugün açıklanan Mayıs enflasyonu da ilk 5 aylık verileri ortaya koyması bakımından önem taşıyor.
Türkiye İstatistik Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre; Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 açıklanmıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) beklenti anketi de zam oranı için ipucu paylaşıyor. Mayıs ayı beklenti anketinde bulunan TÜFE tahminine göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.
Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 3'lük zammı da yüzde 4.66 enflasyon farkı ile yüzde 7.66’ya ulaşabilecek.
Buna göre, Bağ-Kur ve SSK emeklilerinde en yüksek maaş ek ödeme dâhil 7 bin 184 Türk lirasından 550 Türk lirası artışla 7 bin 734 Türk lirasına çıkacak.
Artışın yüzde 7,66 olarak gerçekleşmesi durumunda, 3 bin 993,01 TL alan bir memurun maaşı, 4 bin 298,87 TL, 3 bin 20,66 TL alan memur emeklisinin maaşı 3 bin 252,04 TL, 2 bin 44,43 TL alan esnaf emeklisinin maaşı 2 bin 201,03 TL ve 2 bin 419,77 TL alan 2000 öncesi SSK emeklisinin maaşı ise 2 bin 605,12 TL olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mayıs ayından itibaren 12 aylık ortalamalar baz alındığında, yurt içi üretici fiyatları yüzde 22,24, tüketici fiyatları yüzde 14,13 arttı.
Aylık olarak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,92, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,89 artış kaydetti.
TÜFE, mayıs ayında geçen senenin aralık ayına nazaran yüzde 6,39, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 16,59 yükseldi.
Yİ-ÜFE de Aralık 2020 yılına nazaran yüzde 17,34, geçen senenin mayıs ayına göre yüzde 38,33 artış gösterdi.
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