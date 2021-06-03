Temmuz zammı için ilk ipucu geliyor: İşte yeni maaşlar! Emekliye en az 2605 TL…

Memur ve emekliler, kesin olarak zam oranlarını 5 Temmuz’da öğrenebilecek. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği temmuz zammı için geri sayım başladı. Her yıl, senede iki defa olmak üzere zam alan memur ve emeklilerin maaşları, enflasyon verilerine göre belli oluyor.

ENFLASYON VERİLERİNİN ARDINDAN EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Bugün açıklanan enflasyon verileriyle zam için önemli ipucu paylaşılmış olacak.

Hem Bağ-Kur, hem SSK emeklileri, hem de memur ve memur emeklilerinin zam oranında bu senenin ilk 6 aylık döneminde yaşanan enflasyon belirleyici olacak.

6 aylık enflasyon verilerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına zam yapılacak. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 3 olarak belirlenen artışına da ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü geçen kısmı kadar fark dâhil edilecek.

Bugün açıklanan Mayıs enflasyonu da ilk 5 aylık verileri ortaya koyması bakımından önem taşıyor.

NASIL ETKİ EDECEK?

Türkiye İstatistik Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre; Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 açıklanmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) beklenti anketi de zam oranı için ipucu paylaşıyor. Mayıs ayı beklenti anketinde bulunan TÜFE tahminine göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.