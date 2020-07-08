Temmuz zammıyla maaşları 14 bin TL'ye yaklaştı! İşte güncel maaş tutarları...

Temmuz ayı maaş zamları açıklandı. 3 Temmuz'da yapılan açıklamaya göre 2020 Temmuz ayı maaş zammı oranları enflasyon farkının da eklenmesi ile yüzde 5.75 olarak belirlendi. Peki, hangi memura ne kadar zam yapıldı? Maaş zamları halkın satın alma gücünü artırmaya yarayacak mı?
Son zamanlarda gündemin en önemli konuları arasında yer alan ve açıklanması heyecanla beklenen emekli memur ve kamu çalışanlarına yapılacak maaş zamları nihayet ilan edildi. Kamu çalışanlarının ve emekli memurların maaşlarına yılın ilk yarısında yapılan yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 5.75'lik bir maaş zammı uygulandı. Emekli memur maaşlarını incelediğimizde en düşük emekli memur maaşı olan 2569 TL'nin 2717 TL'ye çıkarıldığını görüyoruz. Böylece 150 TL civarı bir emekli memur maaşı zammı söz konusu oluyor.
Kamu çalışanları yılın ilk yarısında almaya hak kazandıkları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75'lik enflasyon farkı zammı da aldı. Aktif kamu çalışanlarının yeni alacakları maaşlara baktığımızda ise en düşük memur maaşı olan 3605 TL'nin 3812 TL'ye çıkarıldığını görüyoruz. Yani kamu çalışanları için genel olarak 200 TL civarı bir maaş zammı söz konusu oluyor. Eşi çalışmayan ve iki çocuklu olduğu varsayılan bir memur için en düşük maaş ise çocuk yardımıyla beraber 4000 TL'den 4230 TL'ye yükseliyor. Bu da kamu çalışanlarının maaşlarına ortalama 230 TL'lik bir zam yapıldığını doğruluyor. Milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği temmuz ayı zam haberi yüzleri biraz da olsa güldürdü. Peki, emekli memurların ve aktif kamu çalışanlarının iş tanımlarına göre aldıkları maaş zammı ne kadar?
Genel Müdür - 13.891 TL
Kaymakam 1. Sınıf - 12712 TL
Uzman doktor - 8675 TL
Mühendis - 7452 TL
Başkomiser - 7296 TL
Şube Müdürü - 7301 TL
Avukat - 7115 TL
Araştırma Görevlisi - 7075 TL
Polis memuru - 6388 TL
Vaiz - 5854 TL
Öğretmen (1/4) - 5634 TL
Hemşire (Lisans - 5/1) - 5465 TL
Teknisyen (Lise - 11/1) - 4692 TL
Memur (Lisans - 9/1) - 4509 TL
Müsteşar - 10139 TL
Genel Müdür - 8963 TL
Profesör : 8027 TL
Kaymakam 1. Sınıf - 5875 TL
Mühendis - 4220 TL
Başkomiser - 3579 TL
Polis Memuru (8/1) - 3579 TL
Öğretmen - 3461 TL
Avukat - 3461 TL
Memur (Lisans - 1/4) - 3365 TL
Hemşire (Lisans - 1/4) - 3364 TL
Şube Müdürü - 3439 TL
Teknisyen (Lise - 1/4) : 2937 TL
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