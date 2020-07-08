Temmuz zammıyla maaşları 14 bin TL'ye yaklaştı! İşte güncel maaş tutarları...

Temmuz ayı maaş zamları açıklandı. 3 Temmuz'da yapılan açıklamaya göre 2020 Temmuz ayı maaş zammı oranları enflasyon farkının da eklenmesi ile yüzde 5.75 olarak belirlendi. Peki, hangi memura ne kadar zam yapıldı? Maaş zamları halkın satın alma gücünü artırmaya yarayacak mı?

Son zamanlarda gündemin en önemli konuları arasında yer alan ve açıklanması heyecanla beklenen emekli memur ve kamu çalışanlarına yapılacak maaş zamları nihayet ilan edildi. Kamu çalışanlarının ve emekli memurların maaşlarına yılın ilk yarısında yapılan yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 5.75'lik bir maaş zammı uygulandı. Emekli memur maaşlarını incelediğimizde en düşük emekli memur maaşı olan 2569 TL'nin 2717 TL'ye çıkarıldığını görüyoruz. Böylece 150 TL civarı bir emekli memur maaşı zammı söz konusu oluyor.

KAMU ÇALIŞANLARININ MAAŞ ZAMLARI İLE İLGİLİ DETAYLAR NELER?

Kamu çalışanları yılın ilk yarısında almaya hak kazandıkları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75'lik enflasyon farkı zammı da aldı. Aktif kamu çalışanlarının yeni alacakları maaşlara baktığımızda ise en düşük memur maaşı olan 3605 TL'nin 3812 TL'ye çıkarıldığını görüyoruz. Yani kamu çalışanları için genel olarak 200 TL civarı bir maaş zammı söz konusu oluyor. Eşi çalışmayan ve iki çocuklu olduğu varsayılan bir memur için en düşük maaş ise çocuk yardımıyla beraber 4000 TL'den 4230 TL'ye yükseliyor. Bu da kamu çalışanlarının maaşlarına ortalama 230 TL'lik bir zam yapıldığını doğruluyor. Milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği temmuz ayı zam haberi yüzleri biraz da olsa güldürdü. Peki, emekli memurların ve aktif kamu çalışanlarının iş tanımlarına göre aldıkları maaş zammı ne kadar?