Temmuzda emekliye ve memura maaş zammı için geri sayım! İşte kalem kalem yeni emekli maaşları…

2003’ten beri mayı ayları içerisinde enflasyon rakamları ortalama olarak yüzde 0,82 olarak gerçekleşti. Bu sene mayın ayındaki enflasyon 18 yıllık ortalamanın 0,07 puan üstünde kaydedildi. 18 yıllık ortalamaya yakın olduğu uzmanlarca söyleniyor.

Son 18 yılın haziran aylarında 10 senede artış, 8 senede ise düşüş yaşandı. 18 yıllık ortalama artış yüzde 0.98 olarak kaydedildi. 18 yılın haziran ayı ortalama enflasyonu 0’a yakın seviyede gerçekleşse de 2018’de yüzde 2.61, 2020’de ise yüzde 1.13 seviyesinde oldu.

Enflasyonun, haziran ayı içerisinde, son 18 yılın ortalaması seviyesinde artması durumunda haziranda 6 aylık enflasyon yüzde 6.44 olarak gerçekleşecek.

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandığında yapılan projeksiyonda da haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 6.43 olarak öngörülmüştü.

ENFLASYON RAKAMLARI MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Enflasyonun ilk 6 aylık dönemde yüzde 6.44 oranında gerçekleşmesi hâlinde BAĞ-KUR ve SSK emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 6.44 oranında artacak. Böylece, 2000 öncesi emekliler için en düşük SSK emekli aylığı 155 Türk lirası artışla 2 bin 575 Türk lirasına, tarım BAĞ-KUR’lu aylığı 107 Türk lirası artışla 1769 Türk lirasına, esnaf BAĞ-KUR aylığı ise 113 Türk lirası artışla 1875 Türk lirasına yükselecek.