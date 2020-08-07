Temmuzda en fazla reel getiri külçe altında oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, temmuzda en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,24, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,70 ile külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 4,05 ve avro yüzde 1,08 kazandırırken, Amerikan doları yüzde 0,41, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,45 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,62 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 4,50, avro yüzde 1,52 ve Amerikan doları yüzde 0,03 kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,01 ve DİBS yüzde 1,19 kayba yol açtı.

BIST 100 endeksi, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,82 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.