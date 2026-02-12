FİNANS

Temu 30 Euro sorununu böyle aştı! Yurt dışı alışverişinde yeni formül

Basitleştirilmiş gümrük uygulamasının kaldırılmasının ardından Çin merkez e-ticaret platformundan Türkiye hamlesi geldi. Şirket, Türkiye’de faaliyetine devam edebilmek için WhaleCo adıyla şirket kurarak ithalat süreçlerini kendi bünyesinde yürütmeye başladı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

6 Şubat itibarıyla 30 euro altındaki ürünlere uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürü kaldırılmıştı. Yurt dışından alışverişi sonlandıran bu düzenlemenin ardından Temu, Türkiye’ye yurt dışı gönderimlerini durdurmuştu.

En çok tercih edilen uygulamalardan biri olan Temu, yeni sistem kurarak Türkiye pazarındaki hamlelerine devam etme kararı aldı. Çinli şirket, WhaleCo adıyla şirket kurarak ithalat süreçlerini kendi bünyesinde yürütmeye başladı. Yeni modelde vergiler alışveriş esnasında tahsil edilecek. Ürünler, kullanıcıların ayrıca gümrük işlemi yapmasına gerek kalmadan doğrudan adreslere teslim edilecek.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

WhaleCo üzerinden faaliyet gösteren Temu, artık Türkiye’de resmi ithalatçı konumunda bulunuyor. Ürünler bireysel ithalat kapsamında değil, ticari ithalat statüsünde ülkeye giriş yapıyor.
Sipariş veren kullanıcılar, ürün bedeliyle birlikte vergiyi ödeme aşamasında ödüyor. Gümrük işlemleri ise WhaleCo tarafından yürütülüyor. Ürünler şirket adına çekilerek doğrudan müşterilerin adreslerine ulaştırılıyor. Böylece kullanıcıların ayrıca gümrük beyanı ya da belge hazırlaması gerekmiyor.
ALT SINIR VAR

Yeni uygulamada asgari sepet tutarı şartı bulunuyor. Toplam tutarı 580 TL’nin altında kalan siparişler işleme alınmıyor. Öte yandan platformdaki ürün çeşitliliğinin ilk etapta sınırlı olduğu, ilerleyen dönemde seçeneklerin artırılmasının planlandığı belirtiliyor.

