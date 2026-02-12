FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Temu Türkiye'ye geri döndü! Alışverişte alt limit belirlendi

Basitleştirilmiş gümrük uygulamasının kaldırılmasının ardından Çin merkez e-ticaret platformundan Türkiye hamlesi geldi. Şirket, Türkiye’de faaliyetine devam edebilmek için WhaleCo adıyla şirket kurarak ithalat süreçlerini kendi bünyesinde yürütmeye başladı. Uygulamayla birlikte sepet tutarına alt sınır getirildi.

Temu Türkiye'ye geri döndü! Alışverişte alt limit belirlendi
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, Türkiye’deki faaliyetlerini sürdürebilmek için yeni bir modele geçti. 6 Şubat itibarıyla 30 euro altındaki ürünlere uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürü kaldırılmıştı. Yurt dışından alışverişi sonlandıran bu düzenlemenin ardından Temu, Türkiye’ye yurt dışı gönderimlerini durdurmuştu.

En çok tercih edilen uygulamalardan biri olan Temu, yeni sistem kurarak Türkiye pazarındaki hamlelerine devam etme kararı aldı. Çinli şirket, WhaleCo adıyla şirket kurarak ithalat süreçlerini kendi bünyesinde yürütmeye başladı. Yeni modelde vergiler alışveriş esnasında tahsil edilecek. Ürünler, kullanıcıların ayrıca gümrük işlemi yapmasına gerek kalmadan doğrudan adreslere teslim edilecek.

Temu Türkiye ye geri döndü! Alışverişte alt limit belirlendi 1

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

WhaleCo üzerinden faaliyet gösteren Temu, artık Türkiye’de resmi ithalatçı konumunda bulunuyor. Ürünler bireysel ithalat kapsamında değil, ticari ithalat statüsünde ülkeye giriş yapıyor.
Temu Türkiye ye geri döndü! Alışverişte alt limit belirlendi 2

Sipariş veren kullanıcılar, ürün bedeliyle birlikte vergiyi ödeme aşamasında ödüyor. Gümrük işlemleri ise WhaleCo tarafından yürütülüyor. Ürünler şirket adına çekilerek doğrudan müşterilerin adreslerine ulaştırılıyor. Böylece kullanıcıların ayrıca gümrük beyanı ya da belge hazırlaması gerekmiyor.
Temu Türkiye ye geri döndü! Alışverişte alt limit belirlendi 3

SEPET TUTARINDA ALT SINIR!

Uygulamayla birlikte sepet tutarına alt sınır getirildi. Toplam tutarı 580 TL’nin altında kalan siparişler işleme alınmıyor. Platformdaki ürün çeşitliliğinin ise ilk aşamada sınırlı olduğu, ilerleyen dönemde seçeneklerin artırılmasının planlandığı belirtiliyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil devinden şok karar! 20 bin kişi işten çıkartılacakOtomobil devinden şok karar! 20 bin kişi işten çıkartılacak
Diyarbakır’ın en küçük ilçesi Çüngüş olduDiyarbakır’ın en küçük ilçesi Çüngüş oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gümrük vergisi alışveriş yurt dışı TEMU
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Aman duyurmasaydınız😅
İnşallah bunu da engellemezler.
TEMUNUN SATIŞLARI DURDURDU HABERİ YALAN HİÇBİR ŞEKİLDE DURMADI BEN ALIŞVERİŞ YAPTIM VEDE ÜRÜNLERİM GELDİ VEDE HALA YAPABİLİYORUM
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.