Temu Türkiye'ye geri döndü! Alışverişte alt limit belirlendi

Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, Türkiye’deki faaliyetlerini sürdürebilmek için yeni bir modele geçti. 6 Şubat itibarıyla 30 euro altındaki ürünlere uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürü kaldırılmıştı. Yurt dışından alışverişi sonlandıran bu düzenlemenin ardından Temu, Türkiye’ye yurt dışı gönderimlerini durdurmuştu.

En çok tercih edilen uygulamalardan biri olan Temu, yeni sistem kurarak Türkiye pazarındaki hamlelerine devam etme kararı aldı. Çinli şirket, WhaleCo adıyla şirket kurarak ithalat süreçlerini kendi bünyesinde yürütmeye başladı. Yeni modelde vergiler alışveriş esnasında tahsil edilecek. Ürünler, kullanıcıların ayrıca gümrük işlemi yapmasına gerek kalmadan doğrudan adreslere teslim edilecek.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

WhaleCo üzerinden faaliyet gösteren Temu, artık Türkiye’de resmi ithalatçı konumunda bulunuyor. Ürünler bireysel ithalat kapsamında değil, ticari ithalat statüsünde ülkeye giriş yapıyor.



Sipariş veren kullanıcılar, ürün bedeliyle birlikte vergiyi ödeme aşamasında ödüyor. Gümrük işlemleri ise WhaleCo tarafından yürütülüyor. Ürünler şirket adına çekilerek doğrudan müşterilerin adreslerine ulaştırılıyor. Böylece kullanıcıların ayrıca gümrük beyanı ya da belge hazırlaması gerekmiyor.



SEPET TUTARINDA ALT SINIR!

Uygulamayla birlikte sepet tutarına alt sınır getirildi. Toplam tutarı 580 TL’nin altında kalan siparişler işleme alınmıyor. Platformdaki ürün çeşitliliğinin ise ilk aşamada sınırlı olduğu, ilerleyen dönemde seçeneklerin artırılmasının planlandığı belirtiliyor.