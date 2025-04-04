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Tereyağında yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Eylül'den itibaren zorunlu olacak

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık MYNET YAZARI
04.04.2025 08:58
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ve sadeyağ üretimine ilişkin yeni düzenlemeler yayımladı. 4 Nisan 2025 itibarıyla Resmi Gazete’de yürürlüğe giren tebliğde, tereyağı ve sadeyağın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafazası, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gereken ürün özelliklerini belirlendi. Yeni düzenlemeler 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren zorunlu olacak.

Tereyağında yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Eylül'den itibaren zorunlu olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ve sadeyağın üretim, depolama ve pazarlama süreçlerine ilişkin yeni düzenlemeleri duyurdu. Resmi Gazete'de yürürlüğe giren tebliğde, ürünlerin hijyenik şartlarda üretilmesi, ambalajlanması ve etiketlenmesi gibi önemli kurallar yer aldı.

TUZ ORANI VE KATKI MADDESİ KURALLARI

tereyağ

Resmi Gazete'de yürürlüğe giren yeni düzenlemelere göre, tereyağı ve sadeyağ üretiminde kullanılan süt ve krema ilgili hijyen kurallarına uygun olacak. Tereyağı üretiminde kullanılan tuz oranının %2’yi geçemeyeceği ve çeşnili tereyağlarda taklit ve tağşişe sebebiyet verecek hiçbir malzemenin kullanılmaması gerektiği belirlendi.

ETİKETLERDEKİ ZORUNLU BİLGİLER

Yeni tebliğ kapsamında, tereyağı ve sadeyağların etiketlerinde daha fazla bilgi yer alacak. Bu etiketler ürünün içeriği ve kullanım koşulları hakkında bilgi verecek. Ayrıca etiketlerde, tuz eklenmeyen tereyağları için özel bir uyarı, çeşnili tereyağlar için kullanılan malzemeler ve hayvan türüne göre süt bilgisi gibi detaylar yer alacak.

HİJYEN VE DEPOLAMA KURALLARI BELİRLENDİ

Yeni düzenlemeler kapsamında ürünlerin üretiminde hijyen koşullarına sıkı bir şekilde uyulması gerekiyor. Öte yandan ürünlerin taşınma ve depolanma sıcaklıklarının 4°C’yi aşmaması gerektiğine karar verildi. Ürünlerin bulaşanlar ve pestisit kalıntıları açısından belirli sınırları aşmaması gerektiği de vurgulandı.

1 EYLÜL 2025'TEN İTİBAREN ZORUNLU

Tebliğin yayımlandığı tarihten önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 1 Eylül 2025 tarihine kadar kadar bu yeni düzenlemelere uyum sağlamak zorunda olacak. Bu tarihe kadar eski tebliğ hükümleri geçerli olacak.

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