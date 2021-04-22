Termik Santral halka arz hisse fiyatı ne kadar? Termik Santral halka arz ne zaman yapılacak? İşte talep toplama tarihleri...

Halka arz başvuruları devam ederken yeni bir halka arz haberi de Çan2 Termik Santrali'nden geldi. Yatırımcılar ve vatandaşlar talep toplama tarihleri ve hisse fiyatlarını merak etmeye başladı. Peki Termik Santral halka arz hisse fiyatı ne kadar ve Termik Santral halka arz ne zaman yapılacak?

TERMİK SANTRAL HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR? TERMİK SANTRAL HALKA ARZ NE ZAMAN YAPILACAK?

Enerji ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren Odaş Enerji'den yapılmış olan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Çan2 Termik Santrali'nin talep toplama tarihleri 21-22 Nisan 2021 olarak belirlendi. Çan2 Termik Santrali'nin halka arzı 3,90 TL hisse fiyatı ile gerçekleşecek. Halka arz ile 4 milyon adet hisse satılıp 280 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Yüzde 10 da ek satış hakkı bulunuyor. Böylece şirketin halka açıklık oranı yüzde 23'e kadar çıkabilecek. Şirketin hisselerinin yüzde 50'si yerli kurumsal yüzde 50'si ise yerli bireysel yatırımcılara satılacak.

Odaş Elektrik, Çan-2 Termik'in paylarının halka arz izahnamesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusunu Ocak ayı içerisinde yapmış ve Çan-2 Termik'in paylarının hepsine sahip Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler bulunuyordu: