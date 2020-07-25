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Terör Mağdurları ABD’de Halkbank Aleyhine Tazminat Davası Açtı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.07.2020 00:48 | Son Güncelleme

Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu İran terörünün mağduru olduğunu öne süren 252 kişi, New York'ta Halkbank aleyhine tazminat davası açtı

Terör Mağdurları ABD’de Halkbank Aleyhine Tazminat Davası Açtı

Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu İran terörünün mağduru olduğunu öne süren 252 kişi, New York Güney Bölge Mahkemesi’nde Halkbank aleyhine tazminat davası açtı.

Müştekiler, Amerikan mahkemelerinin yaklaşık 2 milyar dolar tazminat ödemesine hükmettiği İran’ın henüz terör mağduru ve yakınlarına para ödemediğini aksine Halkbank’ı kullanarak yaklaşık bir milyar dolarını Amerikan finans piyasalarına soktuğunu belirterek Halkbank’ın terör mağdurlarının zararlarını tazmin etmesini talep etti.

Şikayet dilekçesinde, Halkbank’ın 2012

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