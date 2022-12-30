Teselli ikramiyesi nedir, kimler alabilir? 2023 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar?

Mili Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. 2023'e zengin olarak girmek isteyenler yılbaşı biletlerini hazırladılar. Yeni yıl çekilişi heyecanla beklenirken amorti ve teselli ikramiyesi de gündeme geldi. Peki, Teselli ikramiyesi nedir, kimler alabilir? 2023 Milli Piyango teselli İkramiyesi ne kadar? İşte tüm bilgiler..

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Büyük ikramiyeyi kazanan numara yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahip olan kişiler teselli ikramiyesi almaya hak kazanıyorlar.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor.

2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı.

İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622’den 1.012’ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.



