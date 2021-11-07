TESK Başkanı'ndan hükûmete çağrı: Faturalarda yaz ve kış tarifesi uygulanmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada faturalarda 6 ay yaz 6 ay kış tarifesinin uygulanması önerisinde bulunarak, “Akaryakıt, doğal gaz, kartlı abonelerde makine işlem ücreti, bununla birlikte kur dalgalanması ve gıda fiyatlarının artışı gibi birçok konu gündemdeyken, en azından elektrik ve doğal gaz faturalarında vergi ve fonlara bir düzenleme getirilmeli. En temel faturalar olan elektrik ve doğal gazda 6 ay yaz 6 ay kış tarifesi uygulanmalı ve KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmeli. Yalnızca bu düzenleme bile tek başına milyonlarca kişiyi sevindirecektir. Çünkü bu faturalardaki vergi fon veya kesintilerin oranı neredeyse tüketim bedeline yaklaşacak. Öyle ki doğal gazda KDV, elektrikte KDV, enerji fonu, TRT payı, elektrik ve doğal gaz tüketim vergisi gibi kalemlerde bedel yansıyor. Yani doğal gazın yüzde 18’i, elektriğin yüzde 20’si tamamen vergi ve fonlardan oluşuyor” dedi.

“PANDEMİ VE KIŞ SÜRECİNDE VERGİ İNDİRİMİ HER KESİMİ MUTLU EDER"

Faturalardaki vergi oranının düşürülmesiyle faturalardan birkaç kalemin alınmamasının esnafla birlikte asgari ücretliden öğrenci ve emeklilere kadar toplumun her kesimini mutlu edeceğini belirten Palandöken, şöyle devam etti:

“Günlük hayatımızda en çok harcamayı konuttan sonra doğal gaz, elektrik ve su faturalarına yapıyoruz. Kazancımızın 4’te 1’ini harcadığımız bu temel faturalarda KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi ile elektrikte sanayi abonelerinde olduğu gibi TRT payının kaldırılması A’dan Z’ye her kesimi mutlu eder ve ekonomik olarak rahatlatır. Pandemi sürecinin halen devam ettiği, hijyenin her şeyden önemli olduğu ve aynı zamanda kış aylarına girdiğimiz bu dönemde bu faturaların vergi ve fon kısımlarında indirim bekliyoruz. Bu indirim kalıcı olmasa bile en azından yeni yılın ortasına kadar sürmeli.”

Kaynak: İHA

