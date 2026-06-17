TESK Başkanı'ndan 'Yapılandırmada faiz oranı sıfır olmalı' çıkışı

Yapılandırmada faiz oranının sıfır olması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bilindiği üzere daha evvel yapılandırmalar sıfır faizliydi. İnsanlar borcunu yatırabilmek için en azından yüzde 10’unu, yüzde 20’sini yatırıp, yapılandırma böyle devam ediyordu. Şimdi tabii bu yapılan 72 ay çok önemli. Yapılan indirim de yüzde 10, tabii ki çok değerli. Ama borçlu olanların beklentisi sıfır faizli bir ödeme planını eğer Sayın Cumhurbaşkanı yaparsa insanlar hem mutlu olacak hem bütün firmalar borç yükünden kurtulacak. 157 milyardı geçen sefer gelen hasılat. O da devletimize büyük katkı olacak" diye konuştu.

"BORÇLAR ANAPARA ÜZERİNDEN FAİZSİZ YAPILANDIRILMALI"

Borçluların beklentisinin anaparayı ödemek olduğunu ifade eden Palandöken, "Tabii faiz biliyorsunuz son derece zor ödenebilecek miktarlar. Yüzde 39, yüzde 29 aradaki fark güzel ama insanların, borçluların beklentisi, sıkıntıları tamamen 'Yapılandırmanın amacına uygun borcumuzu ödeyelim ama devlet baba da bizim bu borçlarımızı faiziyle değil, ödeyebileceğimiz anaparayla bu işi bitirelim' istiyorlar. Tabii ki Maliye’nin, aynı şekilde Cumhurbaşkanı’nın bu konulardaki kararları önemli. Bilindiği gibi yapılan açıklamayla Maliye Bakanlığımız esnafın en büyük yükü olan SSK ve vergi borçlarıyla ilgili 72 aya dayanan bir zaman süresinde faiz oranını 10 puan düşürdü. Yani yüzde 39’du, yüzde 29 oldu. Ama bizim talebimiz bildiğiniz üzere hem devam eden sigorta primi hem de devam eden ticari hayatın vergileriyle örtüşmesi, esnaf, sanatkarın bu ekonomik sıkıntı içerisinde belirli miktardaki borcunu ödeyebilecek bir indirim yapılmasının gerekliliğini söylemeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"REKABET ÇOK GÜÇLÜ, ESNAF ZATEN İŞ YAPAMIYOR"

Esnafın ayakta zor durduğunu söyleyen Palandöken, "Bununla ilgili yani en azından yapılandırmanın amacına uygun böyle ödenebilir. Hiç faizsiz anaparalarını ödeyip, devletin gelirlerine katkı koyacak bir miktar olursa insanlar bir heves veyahut işte gelecekleriyle ilgili yapacağı planlarda bu borç yükünden kurtulmuş olur. İnsanlar zaten iş yapamıyor. Rekabet çok güçlü. Bilindiği üzere dar gelirli grubuna dahil olan esnaf, bugünlerde gerçekten de zor ayakta kalabiliyor. Bir esnaf kapattığı zaman bir daha dönmüyor. Yani bir daha iş yapma şansı da yok. Bu sefer devlete daha farklı yönlerden yük olacak. Sosyal yardıma ihtiyaç duyulacak. Ama insanların ödeyebileceği taksitlendirmedeki bu uzun periyotta sıfır faiz bir an evvel borçlarını kapatması için yeterli olacak. Hiç faizsiz olsa; yapılanmanın zaten ana amacı da bu. Borçların ödenmesiyle ilgili o insanların ekonomik güçlerine de bir bakılması lazım. Ama bu mutlaka yapılan hizmetlerin, gerçekten indirimlerin de az olmadığını ifade ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır