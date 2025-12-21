TESK Başkanı Palandöken'den esnaf için 'yeni düzenleme' açıklaması

Esnaf ve sanatkarları ilgilendiren yeni vergi düzenlemesine ilişkin kamuoyunda farklı yorumların yapılması üzerine açıklama yapan TESK Genel Başkanı Palandöken, esnaf ve sanatkarlara ilişkin yeni vergi düzenlemesinde serbest muhasebeci mali müşavirlerle iş birliğinin esas alındığının belirterek, "Bizler, serbest muhasebeci mali müşavirleri esnaf ve sanatkarlarımızın en önemli paydaşlarından biri olarak görüyoruz. Yıllardır bu alanda başarılı bir iş birliği yürütülmektedir. Yeni vergi düzenlemesi ile hiçbir meslek grubunun emeğinin değersizleştirilmesi söz konusu değildir. Bu sürecin karşılıklı anlayış, ortak akıl ve iş birliğiyle yürütülmesinin hem esnafımız hem de ülkemiz için büyük önem taşıdığına inanıyoruz" diye konuştu.

"YENİ DÜZENLEME İLE ESNAF VE SANATKARLARIMIZ GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLECEK"

Yeni vergi düzenlemesi ile esnaf ve sanatkarların gerçek usulde vergilendirileceğini ifaden eden TESK Başkanı Palandöken, "Yürürlüğe giren yeni düzenleme ile bazı illerde esnaf ve sanatkarlarımız 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecektir. Bu süreçte amaç, geçişin esnafı zorlamadan, düzenli ve kontrollü şekilde yürütülmesidir. Bu kapsamda bazı muhasebe işlemlerinin meslek kuruluşları aracılığıyla yapılmasına imkan tanınmıştır. Ancak kamuoyunda bu düzenlemenin, serbest muhasebeci mali müşavirlerin yetkilerini zayıflattığı yönünde bazı yanlış değerlendirmeler yapılmaktadır. Açıkça ifade etmek isterim ki söz konusu uygulama, mali müşavirlerin yetkilerini devreden ya da ortadan kaldıran bir adım değildir. Aksine, işlemler ya meslek kuruluşlarımızda görev yapan yetkili mali müşavirler tarafından ya da dışarıdan çalışan meslek mensuplarının gözetimi ve sorumluluğu altında yürütülecektir" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır