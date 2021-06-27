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TESK Başkanı Palandöken'den vatandaşlara sahte altın uyarısı

27.06.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan düğünlerde sahte altına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımız altın alırken ve bozdururken bilinir, güvenilir kuyumcu esnafını tercih etmeli." ifadelerini kullandı.

TESK Başkanı Palandöken'den vatandaşlara sahte altın uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen düğünlerin bu yıla sarktığını ve bu yaz söz konusu etkinliklerde artış yaşandığını bildirdi.

"GÜVENİLİR KUYUMCULARI TERCİH EDİN"

Düğünlerin başlamasıyla geçmiş yıllarda yaşanan sahte altın haberlerinin yine gündeme gelmeye başladığına dikkati çeken Palandöken, "Yaz sezonunun açılışıyla düğünlerde hareketlilik başladı. Düğünlerde yaşanan hareketliliğin tüm sektörlerdeki esnafa ve ekonomiye canlılık getirmesi bekleniyor. Bu süreçte düğünlerin artması ve altın fiyatlarında yaşanan yükselişle dolandırıcılar da piyasaya sahte altın sürmekte gecikmiyor. Bu yaz düğün sezonunda gelin ve damatların hayal kırıklığına uğramaması için vatandaşlarımız altın alırken ve bozdururken bilinir, güvenilir kuyumcu esnafını tercih etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, uzmanlık isteyen altın konusunda vatandaşların dikkatli alışveriş yapmaları, sahteciliğe ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmaları gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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