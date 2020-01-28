TESK Başkanı Palandöken: "Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler desteklenmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması için desteklenmesi gerektiğini belirterek, faizsiz kredi desteği verilmesinin yanı sıra, kurslar ve filmlerden de bu amaçla yararlanılabileceğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin kültürel miras olduğuna dikkati çekti.

Kalaycılıktan yemeniciliğe, yorgancılıktan gramofon tamirciliğine kadar kaybolmuş ya da kaybolmak üzere olan yaklaşık 120 meslek bulunduğuna işaret eden Palandöken, "Göz göre göre bu kültür mirası mesleklerin, bu mesleğin ustaları zanaatkarlarımızın bitmesine göz yummamalıyız. Bu meslekleri yaşatmak için faizsiz kredi desteği süresiz olmalı, her ilde farklı kurslar açılarak süreklilik sağlanmalı, bunlar dizi ve filmlere konu yapılmalı. Tanıtım belgeselleri çekilerek okullarda da çocuklarımız bu konularda özendirilmeli." ifadelerini kullandı.

Bu çalışmalarla kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerinin canlandırılmasının mümkün olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti: