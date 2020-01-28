FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TESK Başkanı Palandöken: "Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler desteklenmeli"

TESK Başkanı Palandöken: "Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler desteklenmeli"

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 11:21 | Son Güncelleme

TESK Başkanı Palandöken: "Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler desteklenmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması için desteklenmesi gerektiğini belirterek, faizsiz kredi desteği verilmesinin yanı sıra, kurslar ve filmlerden de bu amaçla yararlanılabileceğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin kültürel miras olduğuna dikkati çekti.

Kalaycılıktan yemeniciliğe, yorgancılıktan gramofon tamirciliğine kadar kaybolmuş ya da kaybolmak üzere olan yaklaşık 120 meslek bulunduğuna işaret eden Palandöken, "Göz göre göre bu kültür mirası mesleklerin, bu mesleğin ustaları zanaatkarlarımızın bitmesine göz yummamalıyız. Bu meslekleri yaşatmak için faizsiz kredi desteği süresiz olmalı, her ilde farklı kurslar açılarak süreklilik sağlanmalı, bunlar dizi ve filmlere konu yapılmalı. Tanıtım belgeselleri çekilerek okullarda da çocuklarımız bu konularda özendirilmeli." ifadelerini kullandı.

Bu çalışmalarla kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerinin canlandırılmasının mümkün olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Miras yalnızca atadan, dededen kalan tarla, ev, para değildir. Yüzyıllardır süregelen mesleklerimiz de aynı şekilde kültürel mirastır, bu nedenle sahip çıkmak gerekir. Çünkü bu miraslar kişisel değil, ekonomimize katkı sağlayacak, kültürümüzün yaşatılmasını sağlayacaktır. Çevremizde gördüğümüzde onlardan alışveriş yapmalı, duyarsız kalmamalıyız. Yurt dışına da ihraç ettiğimiz dizi filmlerde bu mesleklere yer vermeli, belgesel ve tanıtımlar ile bilinilirliği artırmalıyız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
Bakan açıkladı! Katılım payı alınmayacakBakan açıkladı! Katılım payı alınmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan,

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

TOGG CEO'sundan yerli otomobilin fiyatı hakkında açıklama

TOGG CEO'sundan yerli otomobilin fiyatı hakkında açıklama

Otomobil alacaklar dikkat! İşte 2020 yılının ilk otomobil kampanyaları

Otomobil alacaklar dikkat! İşte 2020 yılının ilk otomobil kampanyaları

Bakan Selçuk açıkladı! 8 milyon lira aktarıldı

Bakan Selçuk açıkladı! 8 milyon lira aktarıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TürkAkım ile 1 milyar metreküp doğalgaz aktarıldı

TürkAkım ile 1 milyar metreküp doğalgaz aktarıldı

Deprem çantalarına talep arttı! Fiyatları 90 ila 400 lira arasında değişiyor

Talep arttı! Fiyatlar 90 ila 400 lira arasında

Avokadoyu hastalık vurdu rekolte 5’te bir oranında düştü

Avokadoyu hastalık vurdu rekolte 5’te bir oranında düştü

Gıda fiyatlarında aylık artış yüzde 2,62 oranında

Gıda fiyatlarında aylık artış yüzde 2,62 oranında

Hamsinin kasası bir günde 150 lira fark atabiliyor

Hamsinin kasası bir günde 150 lira fark atabiliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Depremzdelerden katılım payı alınmayacak

Bakan açıkladı! Katılım payı alınmayacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.