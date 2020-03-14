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TESK Başkanı Palandöken: Koronavirüs endişesi esnafın işlerini etkiledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.03.2020 16:41 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgının Türkiye’de de görülmesi üzerine değerlendirmelerde bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde koronavirüsten dolayı okulların tatil edilmesiyle özellikle toplu taşımacılık yapan esnafımız başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarımızın müşterisi azalıyor” ifadelerini kullandı.

TESK Başkanı Palandöken: Koronavirüs endişesi esnafın işlerini etkiledi

Koronavirsü (Kovid-19) sebebiyle iş yapamayan esnaf ve sanatkarların Mart ayındaki vergi ödemelerinin ertelenmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde koronavirüsten dolayı okulların tatil edilmesiyle özellikle toplu taşımacılık yapan esnafımız başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarımızın müşterisi azalıyor. Minibüs, dolmuş, halk otobüsleri, kantinler, pastaneler, lokantalar, kuaförler, konfeksiyon işletmeleri gibi toplu kullanım alanlarında işler durma noktasına geldi. Oysa Mart ayı esnafımız için adeta dert ayıdır. Koronavirüs sebebiyle iş yapamayan esnaf ve sanatkarlarımız için Mart ayında yapılacak vergi ve SGK primi ödemeleri Temmuz ayına kadar ertelenmeli” dedi.

Vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının ödendiği Mart ayında Kovid-19 sebebiyle esnaf ve sanatkarın işlerinin aksadığını belirten Palandöken, “Esnaf ve sanatkarlarımızın vergi ve SGK prim ödemeleri Temmuz ayına kadar ertelenmeli. Mart ayından itibaren verilmesi gereken beyanname ve diğer bildirimlerin verilme süresi uzatılmalı. Temmuz ayında yapılacak olan mali tatil öne çekilerek Mart ayında yapılmalı. Virüs tehlikesi tamamen ortadan kalkıp insanlar işe ve okula dönene kadar elektrik, su, doğal gaz dahil olmak üzere tüm mali yükler ertelenmeli. İş yeri kirada olup okulların kapanmasından dolayı iş yerini kapatmak zorunda olan kantin, büfe, bayi ve benzeri esnafa kira yardımı yapılmalı. Vakıf ve belediyeye ait olan dükkanların kira ödemeleri yıl sonuna kadar ertelenmeli ve kira fiyatlarında artışa gidilmemeli. Bunlarla birlikte esnaf ve sanatkarlarımıza en az 6 ay geri ödemesiz faizsiz kredi verilmeli” diye konuştu.

Öte yandan esnaf ve sanatkarların da kendi iş yerlerini dezenfekte edebilmesi için gerekli olan malzemelerin devlet tarafından sağlanması gerektiğini ifade eden Palandöken, “Virüsün yayılmasını önlemek için okulların tatil edilmesinin yanı sıra toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi hayati önem taşıyor. Bunun için dezenfektan, eldiven, maske gibi malzemeleri devlet tedarik edip esnafa dağıtmalı ki esnaf da kendi iş yerlerini dezenfekte edebilsin. Ayrıca prim borcundan dolayı ilaç desteği alamayan esnafa ilaç yardımı yapılmalı. İki aydan fazla prim borcu olan esnafımız muayene olup ilaç alamıyor. Prim borcu olan esnafımızın ve ailesinin en azından yıl sonuna kadar ilaç alabilmesinin önü açılmalı” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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