FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TESK Başkanı Palandöken: Ulaşım sektörü muhakkak özel olarak desteklenmeli

TESK Başkanı Palandöken: Ulaşım sektörü muhakkak özel olarak desteklenmeli

02.06.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TESK Başkanı Palandöken: “Ulaşım sektörü muhakkak özel olarak desteklenmeli” Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yarı kapasite ile çalışmaya devam eden ulaşım sektöründe maliyetlerin bir önceki yıla göre yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdiğini belirterek, “Başta ticari akaryakıt olmak üzere ulaşım sektörü muhakkak özel olarak desteklenmeli” ifadelerini kullandı.

TESK Başkanı Palandöken: Ulaşım sektörü muhakkak özel olarak desteklenmeli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi sürecinde şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarının bir dolu bir boş olacak şekilde ayakta yolcu kabul etmeden kapasitesinin yarısı kadar kabul edilmesi kararı üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

"ŞOFÖR EMEKÇİLERİNİN İHTİYACI VAR"

Ulaşım sektöründe bir yolcunun bile önemi varken kapasitenin yarısına çalışmanın şoför camiasını zora soktuğunu hatırlatan Palandöken, “Çok uzun şoför esnafımız için bir yolcunun bile önemi büyükken doğrudan yarı kapasite ile çalışması artık zorluyor. Gittiği mesafe aynı, yaktığı yakıt aynı, çalışan şoför sayısı aynı olduğu için bu kesimimiz artık ayakta kalmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana lastik, sigorta fiyatları, araçların bakım masrafları, mazot parası ve daha birçok kalemde maliyetlerin tamamında artış oldu. Şoför esnafımız başta ticari yakıt desteği olmak üzere nakit desteği gibi takviyeler ile ayrı olarak desteklenmeli. Pandeminin başından bu yana bir gün bile evde durmayan, sürekli yolcu taşıyan, tüm gün direksiyon sallayan şoför emekçilerimizin bu desteğe çok uzun zamandır ihtiyacı var” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: İHA

D100 ve TEM'de ağır vasıta yasağı başladı!D100 ve TEM'de ağır vasıta yasağı başladı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmediŞaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmedi
Maaşın 24 katı destek! Kimler faydalanacak?Maaşın 24 katı destek! Kimler faydalanacak?
18 yaşından küçüklere BES'e katılım imkanı sağlayan teklif yasalaştı18 yaşından küçüklere BES'e katılım imkanı sağlayan teklif yasalaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan deniz salyası açıklaması

Erdoğan'dan deniz salyası açıklaması

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

İslam Memiş'ten gram altın yorumu: 560 lirayı görebilir!

İslam Memiş'ten gram altın yorumu: 560 lirayı görebilir!

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Devlet veriyor! Milyonlarca vatandaş bu hakkını bilmiyor

Devlet veriyor! Milyonlarca vatandaş bu hakkını bilmiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

Bir teknoloji devi daha Türkiye'de üretime başladı

Bir teknoloji devi daha Türkiye'de üretime başladı

Normalleşme indirimi: Yüzde 40 düşecek

Normalleşme indirimi: Yüzde 40 düşecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.