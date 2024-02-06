TESK Başkanı Palandöken: Yeniden ayağa kalkacağız

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri için, “Geçmiş yıllarda meydana gelen ve yüreğimizi yakan depremlerden sonra nasıl ayağa kalktıysak bu deprem sonrasında meydana gelen sel ve orman yangınları da dahil olmak üzere birlik ve beraberliğimiz sayesinde yeniden ayağa kalkacağımıza inancım tam” dedi.

Palandöken, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Palandöken, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizi derin bir yasa boğan, on binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden tam 1 yıl geçti. Art arda yaşadığımız 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonucunda maddi ve manevi çok büyük yıkımlar yaşadık. Çok sayıda vatandaşımız ne yazık ki sevdiklerinden, evinden ve işinden oldu.

Geçmiş yıllarda meydana gelen ve yüreğimizi yakan depremlerden sonra nasıl ayağa kalktıysak bu deprem sonrasında meydana gelen sel ve orman yangınları da dahil olmak üzere birlik ve beraberliğimiz sayesinde yeniden ayağa kalkacağımıza inancım tam. Yurdun dört bir yanından esnaf ve sanatkarlarımızla ile birlikte vatandaşlarımızın verdiği maddi ve manevi yardımlar hiçbir zaman unutulmaz.

Depremin olduğu andan itibaren halkımızın yanında olan, aralıksız olarak yardım ve çalışmalarına devam eden devletimize Allah zeval vermesin. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Allah ülkemize bir daha böyle felaketleri yaşatmasın.”

(İHA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





