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TESK Başkanı Palandöken'den "Esnaf Ahilik Sandığı'nda düzenleme" önerisi:

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

"Bizim önerimiz, sandıkta biriken paranın, bir nevi işçilerin kıdem tazminatı gibi emekli olan herkese ödenmesi"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Esnaf Ahilik Sandığı'na ilişkin yeni düzenleme çalışmalarına katkı vermeye hazır olduklarını belirterek, "Mevcut sandık sadece işsizlik durumunda 6 aydan 10 aya kadar işsizlik maaşı ödenmesini öngörüyor. Bizim önerimiz, sandıkta biriken paranın, bir nevi işçilerin kıdem tazminatı gibi emekli olan herkese ödenmesi." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, iflas eden tüccar veya iş yerini kapatan esnafa, işsizlik maaşı ödenmesi amacıyla kurulan Esnaf Ahilik Sandığı uygulamalarında değişiklik hazırlıklarını değerlendirdi.

2017 yılında çıkarılan düzenlemenin esnaf ve sanatkarın istediği şekilde yasalaşmadığını belirten Palandöken, gelecek günlerde TBMM'ye gönderilmesi öngörülen torba yasa teklifiyle 1 Ocak'tan itibaren başlayan Esnaf Ahilik Sandığı'na prim toplama uygulamasının ertelenerek, köklü değişikliğe gidilecek olmasını sevinçle karşıladıklarını bildirdi.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnaf Ahilik Sandığı'na prim toplanmasına erteleme ve düzenlemede köklü değişiklik yapılmasına yönelik yeni çalışmalara katkı vermeye hazırız. Önerdiğimiz sistem ile uygulanan sistem arasında çok büyük fark var. TESK olarak öncelikle, fona esnaftan sadece yüzde 1 prim kesilmesini, devletin de yüzde 2 katkı sağlamasını, esnaftan kesilecek primin asgari ücretin yüzde 1'i ile sınırlandırılmasını istiyoruz. Şu anki sandık sadece işsizlik durumunda 6 aydan 10 aya kadar işsizlik maaşı ödenmesini öngörüyor. Bizim önerimiz, sandıkta biriken paranın, bir nevi işçilerin kıdem tazminatı gibi emekli olan herkese ödenmesi. Bu haliyle sandık esnafa fayda sağlamaz."

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Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken, Esnaf Ahilik Sandığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK),

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