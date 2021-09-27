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TESK Başkanı uyardı: Gramajda hile var!

27.09.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son günlerde gündemden düşmeyen gıda fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Palandöken, gıda ürünlerindeki gramaj hilesi konusunda vatandaşları uyararak, “Piyasaları ve ceplerimizi doğrudan etkileyen bu etik dışı durumlara karşı uyanık olunmalı” dedi.

TESK Başkanı uyardı: Gramajda hile var!

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bazı ürünlerde gramajı düşürüp aynı fiyattan satanlara karşı uyarılarda bulundu. Palandöken, vatandaşların gramaj hilesi konusunda denetimlerini kendilerinin yapmasını, bu konuda Ticaret Bakanlığına şikayet başvurularını geciktirmemelerini istedi. Tüketicinin cebinden çıkan para aynıyken dolaba giren ürünün eksik olduğuna işaret eden Palandöken, bu konuda Bakanlık ve denetim ekiplerinin çalışmalarını hızlandırdığını ve cezaları artırdığını bildirdi.

"GÖZÜMÜZ AÇIK OLMALI"

Gıda ürünlerinde gramajı düşürüp aynı fiyattan satanlara karşı vatandaşları uyaran TESK Genel Başkanı Palandöken, “Bisküvi, tereyağı, ayçicek yağı, peynir, zeytin, çay gibi onlarca kalemde çeşitli gıda ürünlerinin gramajını düşürüp aynı fiyattan satanlara karşı vatandaşımız denetimlerini kendisi yaparak gerekli makamlara şikâyette gecikmemeli. Enflasyonu olumsuz etkileyen bu gizli zamları yapanlara karşı uyarılarımızı sık sık yapıyoruz fakat devlet vatandaş el ele alışverişlerde gözümüz açık olmalı” dedi.

“GRAMAJ OYUNLARI ENFLASYONU DA ESNAFI DA OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Tüketicinin cebinden çıkan para aynıyken dolaba giren ürünün eksik olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sosyal medyada sık sık vatandaşlar tarafından paylaşılan ve bizlere de iletilen gıda ürünlerinde gramajın düşürülerek aynı fiyattan satışa devam edildiği görüntüler var. Daha önce de bu konu ile ilgili uyarılarımızı yapmış, esnafın hiçbir suçu ve bilgisi olmadığını belirtmiş ve vatandaşları dikkatli alışveriş yapmaları konusunda gerekli uyarılarda bulunmuştuk. Konu ile ilgili Ticaret Bakanlığı ve denetim ekipleri de çalışmaları hızlandırmış, cezaları artırmıştı. Fakat halen enflasyonu da olumsuz yönde etkileyen bu gramaj oyunları devam ediyor. Zeytin, peynir, yağ, kuruyemiş, çay ve benzeri onlarca farklı üründe bu durum yaşanıyor. Örneğin 250 gr tereyağının gramajı 225’e düşüyor, 180 gr paketli fındık aynı fiyatta kalırken 160 gr olarak satılıyor. Bunun gibi birçok kalemde vatandaşa gizli zam yansıtılıyor. Bunun için yapılması gereken ambalajlı ürünlerde gramajlara standart getirilmeli ve herkes istediği gibi gramajlarda oynamamalı” şeklinde belirtti.

“VATANDAŞ KENDİ DENETİMİNİ KENDİSİ YAPMALI”

Alışverişlerde bu tarz gizli zam oyunlarına karşı vatandaşın önce kendisinin kontrol etmesi gerektiğine değinen Palandöken, “Zabıta ekipleri denetimleri yapıyor fakat vatandaş önce kendi fiyat ve gramaj denetimini yapmalı. Piyasaları ve ceplerimizi doğrudan etkileyen bu etik dışı durumlara karşı uyanık olunmalı. Esnafımız ürünleri alıp satmak dışında hiçbir müdahalede bulunamıyor. Buna rağmen sanki esnafın dükkânında satılan ürünler bu şekilde hile yapılıyormuş gibi bir algı söz konusu. Zincir marketlerden alışverişlerde bu konuda dikkatli olunmalı. Bununla birlikte yasal bir düzenleme ile gıda ürünlerinin gramajlarının tüketicinin göreceği şekilde yazılma zorunluluğu getirilmeli. Gramaj standardı getirilmeli. Üretici değişiklik yaptıysa da bunu tüketiciye ve fiyatlara yansıtmak zorunda olmalı” diye konuştu.

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