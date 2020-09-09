TESK kadın girişimci esnafa destek çağrısı yaptı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son bir yılda kadın esnaf ve sanatkar sayısında yaşanan artışa dikkati çekerek, "Girişimci kadın esnaf ve sanatkar sayısının giderek artması ve kadınlarımızın ekonomiye kazandırılması için devlet desteği verilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'deki kadın girişimcilerin esnaflığa yönelmeye devam ettiklerini söyledi.

Geçen yılın ağustos ayında 293 bin 161 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısının bu yılın aynı ayında 36 bin 483 artışla 329 bin 644'e ulaştığını bildiren Palandöken, şu bilgileri paylaştı:

"Toplam esnaf ve sanatkar içindeki kadın esnaf ve sanatkar oranı ise yüzde 16,47'den yüzde 16,88'e yükseldi. Kadın esnaf ve sanatkarlarımızın artışı, teşkilatımızın yanı sıra ülkemizin kalkınması açısından da sevindirici ancak yeterli değil. Girişimci kadın esnaf ve sanatkar sayısının giderek artması ve kadınlarımızın ekonomiye kazandırılması için devlet desteği verilmeli."