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TESK'ten akaryakıt önerisi: 'Fiyatlar düşene kadar...'

19.01.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin, esnafın işlerini yeniden durma noktasına getirdiğini, bununla beraber benzin ve motorin fiyatları yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmamalısı gerektiğini belirtti.

TESK'ten akaryakıt önerisi: 'Fiyatlar düşene kadar...'

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın "ekonominin önündeki el freni" durumuna geldiğini belirterek, "Benzin ve motorin fiyatları yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede ikinci yılın tamamlanmak üzere olduğuna işaret etti.

Salgından olumsuz etkilenen esnafın toparlanma aşamasındayken artan maliyetlerin altında ezildiğini belirten Palandöken, elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin, esnafın işlerini yeniden durma noktasına getirdiğini bildirdi.

Salgın sürecinde eşel mobil sistemiyle kontrol altında tutulan akaryakıt fiyatlarının, döviz kurlarındaki artışla tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Akaryakıt fiyatları artık ekonomik önünde el freni görevi görmeye başladı. Benzin ve motorin fiyatları yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmamalı. ÖTV alınmaz ise enflasyon süratle aşağı gelir fiyatlar düşer. Piyasalara güven gelir. Döviz kurları yaz aylarına doğru düşmeye başladığında akaryakıt fiyatları da düşecektir. Benzin ve motorin fiyatları litrede 9 liranın altına düşünce yeniden ÖTV alınabilir. Ancak bugün esnafa ve çiftçiye destek için benzin ve motorinden ÖTV alınmamalı." (AA)

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