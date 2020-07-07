TESK’ten elektrik faturası indirim talebi! Elektrik faturaları düşecek mi?

Elektrik faturalarında indirim var mı? Pandemi sürecinde durgunluk yaşayan esnaf, bir süredir yüksek gelen elektrik faturaları ile ilgili olarak endişe taşıyordu. Hem iş yeri hem de ev elektrik faturaları konusunda yetkililerin alacağı kararlar merakla bekleniyordu. Son olarak TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Elektrik faturası indirim talebini belirten Palandöken, %20’si vergi ve kesintilerden oluşan elektrik faturalarında indirim yapılması gerektiğini ve bu sayede hem vatandaşların hem de esnafın sevindirileceğini belirtti. Peki, elektrik faturaları düşecek mi?

Elektrik faturalarında indirim olacak mı?

Yaptığı yazılı açıklamada Palandöken; esnafın maliyet kalemlerindeki artışa da dikkat çekti. En büyük maliyet kalemlerinden bir tanesi olarak elektrik faturalarını gösteren Palandöken, ev kirasının ardından en fazla ödemenin elektrik faturaları için yapıldığını aktardı. Esnafa yeniden ayağa kalkma sürecinde destek olarak elektrik faturalarında indirim uygulanabileceğini vurgulayan Palandöken, bu sene elektrik faturası ile ilgili herhangi bir zam yapılmadığını ve 3 ay boyunca da yapılmayacağı belirtti.