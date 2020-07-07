TESK’ten elektrik faturası indirim talebi! Elektrik faturaları düşecek mi?

Elektrik faturalarında indirim var mı? Pandemi sürecinde durgunluk yaşayan esnaf, bir süredir yüksek gelen elektrik faturaları ile ilgili olarak endişe taşıyordu. Hem iş yeri hem de ev elektrik faturaları konusunda yetkililerin alacağı kararlar merakla bekleniyordu. Son olarak TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Elektrik faturası indirim talebini belirten Palandöken, %20’si vergi ve kesintilerden oluşan elektrik faturalarında indirim yapılması gerektiğini ve bu sayede hem vatandaşların hem de esnafın sevindirileceğini belirtti. Peki, elektrik faturaları düşecek mi?
Yaptığı yazılı açıklamada Palandöken; esnafın maliyet kalemlerindeki artışa da dikkat çekti. En büyük maliyet kalemlerinden bir tanesi olarak elektrik faturalarını gösteren Palandöken, ev kirasının ardından en fazla ödemenin elektrik faturaları için yapıldığını aktardı. Esnafa yeniden ayağa kalkma sürecinde destek olarak elektrik faturalarında indirim uygulanabileceğini vurgulayan Palandöken, bu sene elektrik faturası ile ilgili herhangi bir zam yapılmadığını ve 3 ay boyunca da yapılmayacağı belirtti.
Zam gerçekleşmemesinin iyi bir haber olduğunu ancak yine de elektrik faturasında indirim yoluna gidilmesi gerektiğini dile getiren Palandöken, elektrik faturası indirimleri müjdesini beklediklerini söyledi. “Elektrik faturasında indirim olacak mı?” sorusu henüz net bir şekilde yanıt bulamazken sanayi doğalgazına yapılan indirimin ardından elektrik faturasına indirim beklentisi de artmış bulunuyor.
Elektrik faturasında indirim talebinin yanı sıra bir yandan günlük bazda elektrik tüketim rekoru da kırıldı. Dün Türkiye’de günlük bazda 908.395 megavatsaat ile elektrik tüketimi senelik rekor seviyeye geldi. Hava sıcaklıklarının artışıyla klima kullanımına yoğunlaşılması nedeniyle zirve değerlerinin görüldüğü düşünülürken tarımsal sulamalar da artışta etkili oldu. Yurt çapında en yüksek elektrik tüketimi 17.00’de, en düşük elektrik tüketimi de 07.00’de gerçekleşti.
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