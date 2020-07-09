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TESK'ten 'esnafa nakit destek' talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.07.2020 10:39 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hijyen şartlarına uyup gerekli tüm tedbirlerle işinin başında duran esnafımızın yeniden ayağa kalkabilmesi için karşılıksız nakit desteği verilmeli." ifadesini kullandı.

TESK'ten 'esnafa nakit destek' talebi

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle esnaf ve sanatkarların zor günler geçirdiğine dikkati çekti.

Salgın sebebiyle uzun süre iş yerleri kapalı olan, daha sonra ise virüsün süre gelen etkilerinden dolayı müşteri yoğunluğu, iş hacmi daralan esnafın kira, vergi ve borçlarını ödeyemediğinin altını çizen Palandöken, esnaf ve sanatkarın yaralarının vakit kaybedilmeden sarılması gerektiğini vurguladı.

Palandöken, kazancı azalan esnafın Kurban Bayramı'nı rahat geçirebilmesini sağlamak için destek verilmesi gerektiğine işaret ederek, "Hijyen şartlarına uyup gerekli tüm tedbirler ile işinin başında duran esnafımızın yeniden ayağa kalkabilmesi için karşılıksız nakit desteği verilmeli. Ekonominin barometresi olan esnafa verilecek her türlü destek, piyasaya olumlu yansıyarak hem esnafı hem de ekonomiyi canlandırır." değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK:AA

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