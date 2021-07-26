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TESK'ten esnaflar için 6 ay geri ödemesiz 'can suyu' kredisi talebi!

26.07.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs salgını sürecinden etkilenen esnaf ve sanatkarların yeniden ayağa kaldırılması için faizsiz ve uzun vadeli can suyu kredisi talebinde bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, salgın kısıtlamalarının kaldırılmasıyla esnaf ve sanatkarların ekonomiye yeniden kazandırılması gerektiğini bildirdi.

"ESNAFA 6 AY GERİ ÖDEMESİZ CAN SUYU KREDİSİ VERİLMELİ"

Çarkların dönmesi için esnaf ve sanatkarların ayağa kaldırılması gerektiğine işaret eden Palandöken, "Salgının cefasını en çok çeken kesim olan esnaf ve sanatkarlarımızın biriken borçlarını ödeyebilmesi için sıfır faizli, 6 ay geri ödemesiz ve uzun vadeli can suyu kredisi verilmeli." ifadesini kullandı.

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Palandöken, esnafa yönelik son can suyu kredisinin 13 yıl önce verildiğini anımsatırken, şunları kaydetti;

"Özellikle faaliyetleri tamamen durdurulan esnafımızın sıfır faizli krediden yararlanmasının önü açılmalı. Kısıtlamalar nedeniyle kahvehane, kıraathane, çay ocağı, kantinci, kırtasiyeci gibi çok sayıda esnafımız büyük sıkıntı yaşadı. Şimdi bu sıkıntılı sektörlerdeki esnafımız yapılandırmaya rağmen birikmiş borçlarını, SSK ve Bağ-Kur primlerini ödeyemiyor. Esnafımızın birikmiş borçlarını kapatması için can suyu kredisi olmazsa olmaz. Esnafa sağlanan her türlü desteğin ekonominin çarklarını döndürdüğü ve piyasaya olumlu yansıdığı unutulmamalı."

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
borçlandırın milleti yasamlarla kapatsınlar kepenkleri sonrada gırtlağa kadar borçlandırın. ondan sonra ödeyemeyen iflas eden öldürsün kendini.. birde bu işleri lutüf gibi sunmuyorlarmı deli oluyorum..

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