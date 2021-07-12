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TESK'ten ucuz akaryakıt uyarısı

12.07.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tatil sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte uzun yola çıkacak olanların şehirlerarası yollardaki ucuz akaryakıt tabelalarına aldanmaması gerektiğini belirtti.

TESK'ten ucuz akaryakıt uyarısı

Tatil sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte uzun yola çıkacak olanların şehirlerarası yollardaki ucuz akaryakıt tabelalarına aldanmaması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi gölgesinde geçen kış aylarının ardından havaların ısınması ve tatil sezonunun başlamasıyla birlikte uzun yola çıkacak olan vatandaşlarımız şehirlerarası yollardaki bazı istasyonların ucuz akaryakıt tabelalarına aldanıp felaketlere sebebiyet vermemeli" dedi.

Piyasa ortalamasının altında satılan akaryakıtın, katkı maddeli ya da kaçak olabileceğini belirten Palandöken, "Üç kuruş daha ucuza akaryakıt almak için aracınızın motor ömrünü kısaltarak istenmeyen teknik arızalara mahal vermeyin. Hem kendi canınızı hem de trafikteki diğer vatandaşların canını riske atmayın" diye konuştu.

"ARACINIZIN MOTORUNDAN OLMAYIN"

Yaz tatilinde ve Kurban Bayramı’nda uzun yola çıkan sürücülerin akaryakıt alırken dikkatli olması konusunda uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son dönemde özellikle pandemiyle birlikte özel araçlara olan yönelim arttığı için araç fiyatlarında büyük bir artış yaşandı. Hem ikinci el hem de sıfır araçların fiyatları cep yakıyor.

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Tatil sezonunda şehir dışına çıkan vatandaşların büyük çoğunluğu özel araçla seyahat etmeyi tercih ettiği için bu dönemde tasarruf etmek için bazen daha ucuza akaryakıt bulma arayışına girebiliyor. Ancak içinde ne olduğu bilinmeyen kaçak veya katkı maddeli akaryakıt, araç motoruna zarar verip birçok teknik arızaya ve külfetli faturalara sebebiyet verebilir" dedi.

Piyasada motorin ve benzinin ortalama litre fiyatının belli olduğuna dikkat çeken Palandöken, "Bir ürün, maliyetinin altındaki fiyatlara satılıyorsa, o ürünün kalitesinden şüphelenmek gerek. Özellikle 10 numara yağ ile merdiven altında üretilen kaçak akaryakıt maalesef motor yangını gibi felaketleri beraberinde getirebiliyor" diye konuştu.

"ARACI VE ÇEVREYİ RİSKE ATIYOR"

İçinde ne olduğu bilinmeyen akaryakıtın araç ve çevre için büyük bir risk taşıdığını vurgulayan Palandöken, "Kimse ortalamanın altında satışla zararına ticaret yapmaz. İçinde ne olduğu bilinmeyen ucuz yakıtların araç motoruna zarar verdiği, çevre kirliliğine neden olduğu ve trafikteki herkesin can ve mal güvenliğini riske attığı bilinen bir gerçek.

Maliyetinin altında satılan kaçak akaryakıtla depoyu ucuza doldurayım derken aracınızın motorundan olup daha ağır bir fatura ödemeyin. Vatandaşlarımız tatil yolculuklarının kabusa dönüşmesini istemiyorsa akaryakıt alırken bildikleri ve güvendikleri istasyonları tercih etmeliler” dedi.

Kaynak: İHA

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