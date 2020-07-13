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Tesla'dan 'koronavirüs' indirimi

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.07.2020 14:08 | Son Güncelleme

Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model Y'nin fiyatında indirime gitti.

Tesla'dan 'koronavirüs' indirimi

Tesla, dört ay önce piyasaya sürdüğü Model Y'nin corona virüs sürecinde satış hızının düşmesi sonrası indirime gitme kararı aldı.

Automotive News Europe'ta yer alan habere göre, Model Y'nin fiyatında 3 bin dolarlık (yaklaşık 20 bin 500 lira) indirime gitti.

Yüzde 6 oranındaki bu indirim sonrası söz konusu modelin başlangıç fiyatı 51 bin 190 dolar oldu. ABD'li şirket Mayıs ayında da Model 3, Model X ve Model S araçlarının fiyatlarını düşürmüştü.

Elon Musk'ın yönettiği Tesla, bu ay yaptığı açıklamada, ikinci çeyrekte otomobil teslimatlarında beklenenden daha az bir düşüş olduğunu duyurmuştu.

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