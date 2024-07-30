FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tesla, milyonlarca aracını geri çağırdı! Sorun ise...

Tesla, milyonlarca aracını geri çağırdı! Sorun ise...

30.07.2024 18:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 1,8 milyonun üzerinde aracını geri çağıracak. Araç kaputunun açılarak sürücülerin görüşünü engellemesine neden olabilecek bir yazılım sorun olarak gösterildi.

Tesla, milyonlarca aracını geri çağırdı! Sorun ise...

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2021-2024 yılları arasında üretilen Model 3, Model S, Model X ve 2020-2024 yılları arasında üretilen Model Y araçları kapsadığı belirtildi.

MİLYONLARCA ARACINI ÇAĞIRACAK

Açıklamada, 1,8 milyonun üzerinde aracın çağırılacağı duyuruldu.

Yazılım sorunu nedeniyle açık kaputun algılanamayabileceği belirtilen açıklamada, kaputun tamamen açılarak sürücünün görüşünü engelleyebileceği ve kaza riskini artırabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Tesla'nın buna yönelik bir yazılım güncellemesi yayınladığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Erdoğan sinyali vermişti! SGK belediyelere yönelik haciz işlemine başladı!Erdoğan sinyali vermişti! SGK belediyelere yönelik haciz işlemine başladı!
Anahtar Kelimeler:
Tesla
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı geldi

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı geldi

Erdoğan sinyali vermişti! SGK belediyelere yönelik haciz işlemine başladı!

Erdoğan sinyali vermişti! SGK belediyelere yönelik haciz işlemine başladı!

Ev sahibi polis memuru dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Ev sahibi polis memuru dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Ev almak isteyenleri sevindirecek haber SGK'dan geldi! 400 bin TL faizsiz kredi desteği! İşte şartlar...

Ev almak isteyenleri sevindirecek haber SGK'dan geldi! 400 bin TL faizsiz kredi desteği! İşte şartlar...

Asgari ücret arttıkça o da artıyordu: Kiraya zam sınırının kalkmasının ardından Meclis'e geldi! Apartmanda, sitede oturan herkesi ilgilendiriyor...

Asgari ücret arttıkça o da artıyordu: Kiraya zam sınırının kalkmasının ardından Meclis'e geldi! Apartmanda, sitede oturan herkesi ilgilendiriyor...

Hangi emekliye ne kadar fark ödenecek?

Hangi emekliye ne kadar fark ödenecek?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.