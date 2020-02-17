Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikaya çevrecilerden fren

Grünheide'de fabrika kurararak Temmuz 2021'den itibaren üretime başlamayı planlayan Tesla, bölgede sanayi alanı olarak düşünülen, ancak bir bölümü ormanlık olan bir arazi satın almıştı. Eyalet Çevre Dairesi'nden gerekli izni alan Tesla, Perşembe günü ağaç kesimine başlamıştı. Ancak nihai inşaat izni henüz alınmamıştı.

ABD'li şirket Tesla'nın plandığı tesisler için Grünheide'de Perşembe akşamı başladığı ağaç kesimi Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi tarafından hafta sonunda geçici olarak durduruldu. Mahkemeden yapılan açıklamada, önce bölgede ağaçların kesilmesine karşı çevre örgütü Brandenburg Yeşil Lig'in Frankfurt Oder İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun karara bağlanması gerektiği belirtildi. Çevre örgütü Yeşil Lig, 14 Şubat Cuma günü mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

CDU ve FDP ile ekonomistler, çalışmaların durdurulmasının Almanya'nın imajına zarar vermesinden kaygılı.Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Almanya'nın Brandenburg eyaletinin Grünheide kentinde kurmayı planladığı fabrika için ağaç kesiminin geçici olarak durdurulmasının ardından tartışmalar sürüyor.

91 hektar ormanlık alanda yapılan ağaç kesme işlemlerinin hızla ilerlediğine işaret eden Berlin-Brandenburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, Frankfurt Oder'deki mahkemenin vereceği karardan önce ağaç kesme çalışmalarının tamamlanabileceği belirtti. Bu nedenle de öncelikle Yeşil Lig'in yaptığı başvuruya ilişkin kararın beklenmesi gerektiğini belirten Mahkeme, ağaç kesim işlemlerinin geçici olarak durdurulmasına hükmetti.

Yeşil Lig'in itirazı

Yeşil Lig, Tesla'nın nihai inşaat izni almaksızın çalışmalara başlamasına karşı çıkıyor. Yeşil Lig'in avukatı Dirk Tessmer, yaptığı yazılı açıklamada "Tesla'nın tesislerine ilişkin onay henüz çıkmadı, inşaata planlanandan önce onay verilmesi için yasal şartların yerine getirilmesi gerekiyor, ancak burada bu şartların sağlanmadığı açık" ifadesini kullandı.

Eyalet Çevre Dairesi'nin verdiği bilgilere göre, Tesla'nın kurmayı planladığı fabrikaya ilişkin olarak 5 Mart'a kadar başvuruda bulunulabilecek. Bu tarihten sonra nihai inşaat izni için gerekli değerlendirmeler yapılacak.