FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikaya çevrecilerden fren

Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikaya çevrecilerden fren

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.02.2020 14:30 | Son Güncelleme

Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrika için ağaç kesme çalışmalarının geçici olarak durdurulması tartışma yarattı.

Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikaya çevrecilerden fren

CDU ve FDP ile ekonomistler, çalışmaların durdurulmasının Almanya'nın imajına zarar vermesinden kaygılı.Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Almanya'nın Brandenburg eyaletinin Grünheide kentinde kurmayı planladığı fabrika için ağaç kesiminin geçici olarak durdurulmasının ardından tartışmalar sürüyor.

ABD'li şirket Tesla'nın plandığı tesisler için Grünheide'de Perşembe akşamı başladığı ağaç kesimi Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi tarafından hafta sonunda geçici olarak durduruldu. Mahkemeden yapılan açıklamada, önce bölgede ağaçların kesilmesine karşı çevre örgütü Brandenburg Yeşil Lig'in Frankfurt Oder İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun karara bağlanması gerektiği belirtildi. Çevre örgütü Yeşil Lig, 14 Şubat Cuma günü mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Grünheide'de fabrika kurararak Temmuz 2021'den itibaren üretime başlamayı planlayan Tesla, bölgede sanayi alanı olarak düşünülen, ancak bir bölümü ormanlık olan bir arazi satın almıştı. Eyalet Çevre Dairesi'nden gerekli izni alan Tesla, Perşembe günü ağaç kesimine başlamıştı. Ancak nihai inşaat izni henüz alınmamıştı.

91 hektar ormanlık alanda yapılan ağaç kesme işlemlerinin hızla ilerlediğine işaret eden Berlin-Brandenburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, Frankfurt Oder'deki mahkemenin vereceği karardan önce ağaç kesme çalışmalarının tamamlanabileceği belirtti. Bu nedenle de öncelikle Yeşil Lig'in yaptığı başvuruya ilişkin kararın beklenmesi gerektiğini belirten Mahkeme, ağaç kesim işlemlerinin geçici olarak durdurulmasına hükmetti.

Yeşil Lig'in itirazı

Yeşil Lig, Tesla'nın nihai inşaat izni almaksızın çalışmalara başlamasına karşı çıkıyor. Yeşil Lig'in avukatı Dirk Tessmer, yaptığı yazılı açıklamada "Tesla'nın tesislerine ilişkin onay henüz çıkmadı, inşaata planlanandan önce onay verilmesi için yasal şartların yerine getirilmesi gerekiyor, ancak burada bu şartların sağlanmadığı açık" ifadesini kullandı.

Eyalet Çevre Dairesi'nin verdiği bilgilere göre, Tesla'nın kurmayı planladığı fabrikaya ilişkin olarak 5 Mart'a kadar başvuruda bulunulabilecek. Bu tarihten sonra nihai inşaat izni için gerekli değerlendirmeler yapılacak.

CDU ve FDP kaygılı

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) politikacılar ise Tesla'nın fabrika kurma planlarına karşı çıkılmaması konusunda uyarıda bulunuyor. CDU Ekonomi Konseyi Genel Sekreteri Wolfgang Steiger, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada Tesla'nın fabrikayı Brandenburg'a kurma planlarını "dünya çapında bütün sanayi şirketlerinin ve yatırımlarının yakından izlediğini" söyledi. Steiger, Berlin-Brandenburg havalimanının tamamlanmasının yıllar boyunca ertelenmesi nedeniyle oluşan olumsuz imajın ardından bu tür engellemelerin yaşanmaması gerektiğine işaret etti.

FDP Meclis Grup Başkanvekili Michael Theurer de aynı gazeteye verdiği demeçte, fabrikaya karşı şikayet başvurusu yapmak isteyenlere çağrıda bulunarak, Almanya'nın bir sanayi merkezi olmasının engellenmemesini istedi.

Ekonomi uzmanından uyarı

Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Marcel Fratzscher de planlanan Tesla fabrikasının çalışmalarının durdurulmasını eleştirdi. Büyük, önemli projelerin hayata geçirilmesinin Almanya'da sıklıkla zorlaştırıldığını ifade eden Fratzscher, Tesla'ya ilişkin yaşananların ülkedeki gereksiz ve verimsiz bürokrasinin "Alman ekonomisinin refahı ve rekabet gücü için bir fren" oluşturduğunu söyledi.

AFP,DW,Reuters,dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
En fazla bu balıklar talep görüyorEn fazla bu balıklar talep görüyor
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi

Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi

Güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihar etti

Güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihar etti

4 bankaya ceza

4 bankaya ceza

Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor! 50 bin TL cezası var

Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor! 50 bin TL cezası var

O kredilerde faiz indirimi

O kredilerde faiz indirimi

Porsiyonu 15 liradan satılıyor!

Porsiyonu 15 liradan satılıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Koronavirüs onları da vurdu!

Koronavirüs onları da vurdu!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

Elektrikte yeni tarife yolda

Elektrikte yeni tarife yolda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekmekte zam tartışması Fırıncılar Federasyonu ile İBB'yi karşı karşıya getirdi

Ekmekte zam tartışması Fırıncılar Federasyonu ile İBB'yi karşı karşıya getirdi

İstanbul Havalimanı'nda "Akıllı Taksi Uygulaması" başladı

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem

Balık cenneti Karadeniz’de en fazla bu balıklar talep görüyor

En fazla bu balıklar talep görüyor

Merkezi yönetim bütçesi Ocak’ta 21,5 milyar TL fazla verdi

Ocak ayında bütçe 21,5 milyar lira fazla verdi

Emekliler ek ödeme oranlarının yükseltilmesini istiyor

Emekli promosyonlarıyla ilgili önemli gelişme

Bakan açıkladı! İhracatçıya kredide faiz indirimi

O kredilerde faiz indirimi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.