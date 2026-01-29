FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Teslimat 4 ay sonra, mağdurlar artıyor: Tazminat ve para iadesi detayına dikkat!

Mobilya sektöründe teslimat sürelerinin uzaması tüketicilerin mağdur olmasına yol açıyor. Peşin ödemeler de dahil olmak üzere firmalar siparişleri 3-4 ay geçmeden teslim edemiyor. Tüketiciler ciddi sorunlar yaşarken tüketici dernekleri dava açma hakkının bulunulduğunu hatırlattı. İşte konu ile ilgili detaylar…

Teslimat 4 ay sonra, mağdurlar artıyor: Tazminat ve para iadesi detayına dikkat!
Ezgi Sivritepe

Stoksuz üretim modeli, tedarik zinciri sorunları, iş gücü eksikliği gibi nedenlerden dolayı teslimat sürelerinin uzadığı görüldü. Artan maliyetler ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle birçok mobilya firması, yüksek stok tutmaktan kaçınıyor.

Teslimat 4 ay sonra, mağdurlar artıyor: Tazminat ve para iadesi detayına dikkat! 1

Eskiden depoda hazır bekletilen ürünler artık siparişin gelmesi ile üretime
başlatılıyor. Bu durum, fabrikalarda üretim sırası oluşmasına ve teslimat sürelerinin uzamasına yol açıyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, yeni ev kuranlar ciddi problemler ile karşılaşırken bazıları ise firmaların satış aşamasında teslimat sürelerini kısa gösterdiğini öne sürüyor.

Teslimat 4 ay sonra, mağdurlar artıyor: Tazminat ve para iadesi detayına dikkat! 2

Mobilya üretiminde kullanılan aksesuarların ithal ve dövize bağlı olması üretim hattını doğrudan etkileyen etkenler arasında. Tüm bunların dışında kalifiye iş gücündeki azalış sektörün daralmasına neden oluyor. Gençlerin sektöre duyduğu ilginin azalması ile üretimde sorunlar yaşanıyor.

Çeşidin artması ve her ürünün bir proje gibi ele alınması teslimat süresinin uzamasına neden oluyor.
Teslimat 4 ay sonra, mağdurlar artıyor: Tazminat ve para iadesi detayına dikkat! 3

ÜCRET İADESİ HAKKI VAR

Mobilya sektöründe teslimat gecikmeleri, artık sadece münferit aksaklıklar olmaktan çıkarak sistematik bir problem hâline geldi.

Tüketici dernekleri, firmaların sözleşmede belirtilen teslimat sürelerini sıkça uzattığını ve bunun maddi ve psikolojik mağduriyet oluşturduğunu belirtiyor.
Teslimat 4 ay sonra, mağdurlar artıyor: Tazminat ve para iadesi detayına dikkat! 4

Dernek yetkilileri, satıcıların söz verdiği sürede ürünü teslim etmemesi hâlinde tüketicilerin sözleşmeden dönme, bedel iadesi talep etme veya gecikme tazminatı isteme haklarına sahip olduğunu ve bu haklarını aramaktan çekinmemeleri gerektiğini vurguluyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gümüş gram fiyatlarında rekor beklentisi: Uzmanlardan kritik uyarılarGümüş gram fiyatlarında rekor beklentisi: Uzmanlardan kritik uyarılar
Emeklinin bayram ikramiyesini açıkladı!Emeklinin bayram ikramiyesini açıkladı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
mobilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.