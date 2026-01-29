Teslimat 4 ay sonra, mağdurlar artıyor: Tazminat ve para iadesi detayına dikkat!

Stoksuz üretim modeli, tedarik zinciri sorunları, iş gücü eksikliği gibi nedenlerden dolayı teslimat sürelerinin uzadığı görüldü. Artan maliyetler ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle birçok mobilya firması, yüksek stok tutmaktan kaçınıyor.

Eskiden depoda hazır bekletilen ürünler artık siparişin gelmesi ile üretime

başlatılıyor. Bu durum, fabrikalarda üretim sırası oluşmasına ve teslimat sürelerinin uzamasına yol açıyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, yeni ev kuranlar ciddi problemler ile karşılaşırken bazıları ise firmaların satış aşamasında teslimat sürelerini kısa gösterdiğini öne sürüyor.

Mobilya üretiminde kullanılan aksesuarların ithal ve dövize bağlı olması üretim hattını doğrudan etkileyen etkenler arasında. Tüm bunların dışında kalifiye iş gücündeki azalış sektörün daralmasına neden oluyor. Gençlerin sektöre duyduğu ilginin azalması ile üretimde sorunlar yaşanıyor.

Çeşidin artması ve her ürünün bir proje gibi ele alınması teslimat süresinin uzamasına neden oluyor.



ÜCRET İADESİ HAKKI VAR

Mobilya sektöründe teslimat gecikmeleri, artık sadece münferit aksaklıklar olmaktan çıkarak sistematik bir problem hâline geldi.

Tüketici dernekleri, firmaların sözleşmede belirtilen teslimat sürelerini sıkça uzattığını ve bunun maddi ve psikolojik mağduriyet oluşturduğunu belirtiyor.



Dernek yetkilileri, satıcıların söz verdiği sürede ürünü teslim etmemesi hâlinde tüketicilerin sözleşmeden dönme, bedel iadesi talep etme veya gecikme tazminatı isteme haklarına sahip olduğunu ve bu haklarını aramaktan çekinmemeleri gerektiğini vurguluyor.