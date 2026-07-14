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Tespit edilirse ödeme kesilecek! Anayasa Mahkemesi onayladı

Anayasa Mahkemesi, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen kişilerin gelir ve aylıklarının kesilmesini ve yapılan ödemelerin geri alınmasını öngören düzenlemenin Anayasa'ya uygun olduğuna hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşamaya devam ettiği tespit edilen kişilere bağlanan gelir ve aylıkların kesilmesini öngören düzenlemeye ilişkin önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, söz konusu hükmün Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vererek iptal talebini reddetti.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İstanbul Anadolu 21. İş Mahkemesi, baktığı bir davada 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 56. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla iptal başvurusunda bulundu.

AYM İPTAL TALEBİNİ REDDETTİ

Başvuruda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) eksik inceleme yapması halinde gerekli araştırmanın mahkemeler tarafından yürütülmesinin yargının idarenin yerine geçmesine yol açabileceği savunuldu. Ayrıca düzenlemenin özel hayata saygı hakkına müdahale niteliği taşıdığı ileri sürüldü.

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi ise söz konusu düzenlemeyi Anayasa'ya uygun bularak iptal istemini reddetti.

DÜZENLEMEDE BELİRSİZLİK BULUNMADI

Mahkemenin gerekçesinde, eşinden boşanmasına rağmen boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların gelir ile aylıklarının hangi durumlarda kesileceğinin açık ve net şekilde düzenlendiği vurgulandı.

Kararda ayrıca, usulsüz şekilde yapılan ödemelerin geri alınmasına ilişkin usul ve esasların da herhangi bir belirsizlik içermediği belirtilerek, "Mülkiyet hakkına getirilen sınırlamanın kanunilik şartını sağladığı sonucuna ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMAÇLANIYOR

AYM kararında, boşanan eş ve çocuklara gelir ile aylık bağlanmasının amacının, eş desteğinden yoksun kalan hak sahiplerinin sosyal güvenliklerinin sağlanması olduğu ifade edildi.

Buna karşılık, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşamayı sürdüren ve eş desteğinden fiilen yoksun olmayan kişilere yapılan ödemelerin kesilmesinin, hakkın kötüye kullanılmasını önlemeyi ve sosyal güvenlik sistemi kapsamındaki kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını hedeflediği belirtildi.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VURGUSU

Yüksek Mahkeme, düzenlemenin sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik meşru bir amaca hizmet ettiğini değerlendirdi.

Kararda, "Kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında kalan kuralla mülkiyet hakkına getirilen sınırlamanın anılan meşru amaca ulaşma bakımından gerekli olmadığı söylenemez." değerlendirmesine yer verilerek, düzenlemenin Anayasa'ya uygun olduğu bir kez daha vurgulandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
boşanma anayasa mahkemesi ödeme
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