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Tezgaha inmeden kuyruğa girdiler! Fiyatını duyan kapış kapış alıyor

Düzce’de av sezonunun başlamasıyla birlikte balık tezgahları hareketlendi. Sezonun ilk ürünlerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, balıkçıların önünde sıraya girdi.

Tezgaha inmeden kuyruğa girdiler! Fiyatını duyan kapış kapış alıyor

Düzce’de 1 Eylül itibarıyla başlayan yeni av sezonunun ardından denizden çıkan ilk balıklar tezgahlarda görülmeye başladı. Sezonun öne çıkan ürünlerinden palamut, kent merkezindeki balıkçı tezgahlarında yerini alırken, taze balık almak isteyen vatandaşların ilgisi de arttı.

Karaca Mahallesi’ndeki bir balıkçıda palamutların satışa sunulacağını öğrenen vatandaşlar, balıklar tezgaha ulaşmadan iş yerinin önünde sıraya girdi. Yeni sezonun ilk palamutlarından almak isteyen müşteriler, tane hesabıyla onlarca balık satın aldı. Balıkçıların bu sezon için kullandığı slogan ise "Anne sütünden sonra en doğal besin kaynağı balık" oldu.

Tezgaha inmeden kuyruğa girdiler! Fiyatını duyan kapış kapış alıyor 1

ANKARA’DAN HER PERŞEMBE DÜZCE’YE UĞRUYOR

Ankara’da yaşayan ancak işi nedeniyle her perşembe Sakarya’ya giden bir vatandaş, dönüş yolunda Düzce’ye uğrayarak balık aldığını belirtti. Vatandaş, "Ben her perşembe günü iş icabı Sakarya üzerinden Ankara’ya dönüyorum. Düzce’ye uğrayıp, balığımı almadan gitmiyorum. Çok memnunuz. Fiyatlar çok hesaplı oluyor. Esnaf kardeşlerimiz balığımızı temizliyorlar. Fiyatlardan da esnafımızdan da çok memnunuz" dedi.

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçı tekneleri 1 Eylül’de "Vira bismillah" diyerek denize açıldı. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte denizlerde palamut bolluğu yaşanırken, avlanan balıklar kısa sürede Düzce’deki tezgahlara ulaştı.

Tezgaha inmeden kuyruğa girdiler! Fiyatını duyan kapış kapış alıyor 2

"BU SENE PALAMUT BOL VE FİYATLAR UYGUN"

Balıkçı İsrafil Işık, yeni sezonun bereketli geçmesini temenni ederek bu yıl palamut miktarının fazla olduğunu söyledi. Işık, "Yeni sezon hepimiz için hayırlı, uğurlu olsun ve bol bereketli geçsin. Bu sene palamut sezonu. Palamut bol. Bol bol yiyeceğiz inşallah. Fiyatlar da iyi. Şu anda palamutlar 500 gram geliyor. İleriki zamanlarda palamut biraz daha büyüyecek. Büyüdüğü zaman daha da yağlanacak. Şu anda dahi fiyatlar uygun. Herkesi palamut ve balık almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tezgaha inmeden kuyruğa girdiler! Fiyatını duyan kapış kapış alıyor 3

"ANNE SÜTÜNDEN SONRA TEK DOĞAL BESİN KAYNAĞI BALIK"

Işık, balığın doğal ortamda yetişmesine dikkat çekmek amacıyla kullandığı sloganı da anlattı. "Anne sütünden sonra tek doğal besin kaynağı balık. Başka yok. İlaç yok, gübre yok. Doğal olarak kendi başına besleniyor. Bu sene vatandaşlarımız bol bol balık yiyecekler. Balıklar günlük, taze gelmeye başladı. Bizim aldığımız balıkları kör bıçak keser dağılma yapmaz. Alacaksan taze ve kaliteli balık alacaksın" dedi.

Düzce’de yeni sezonun ilk ürünü olan palamutların ağırlığı yaklaşık 500 gram gelirken, balığın tanesi 100 liradan satışa sunuluyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
palamut Düzce balıkçılık
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