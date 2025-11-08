FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Tezgahı kapatılıp pankart asıldı: Gelen geçen o yazıyı okuyor! Pazarcı esnafa bu kez savcılık şoku

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki pazarda müşterilerin seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla değiştirip yerine hazırladığı ürünleri koyan engelli pazarcı hakkında 'dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı.

Tezgahı kapatılıp pankart asıldı: Gelen geçen o yazıyı okuyor! Pazarcı esnafa bu kez savcılık şoku

Bahçelievler ilçesinde geçtiğimiz hafta Bahçelievler Yenibosna Cuma Pazarı'nda engelli bir pazarcının, müşterilerin özenle seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla değiştirip yerine hazırladığı farklı ürünleri verdiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Kısa sürede milyonlara ulaşan görüntüler büyük tepki toplarken, Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan incelemede, vatandaşları yanıltarak hileli satış yaptığı belirlenen pazarcının tezgahı 1 hafta süreyle kapatıldı ve satıcıya 3 bin 541 lira idari para cezası uygulandı. Bu hafta ise zabıta ekipleri, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla pazarcının tezgahına, "Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satmasından dolayı belediyemiz tarafından kapatılmıştır" ifadelerin yer aldığı bir pankart astı.

Tezgahı kapatılıp pankart asıldı: Gelen geçen o yazıyı okuyor! Pazarcı esnafa bu kez savcılık şoku 1

PAZARCI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Savcılık dosyasında, "Bir vatandaşın seçtiği ürünlerin yerine farklı ürünlerin verildiğinin görülmesi üzerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-h maddesi kapsamında 'ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Pazarda alışveriş yapan vatandaş ve pazar esnafı hem duruma tepki gösterdi hem de belediyenin denetimlerinden memnun olduklarını söyledi.
Tezgahı kapatılıp pankart asıldı: Gelen geçen o yazıyı okuyor! Pazarcı esnafa bu kez savcılık şoku 2

"PAZARCILARIN İTİBARINI ZEDELİYOR"

Konuyla ilgili konuşan Zafer Pazarcı, "Esnafın hepsi bir değil, beş parmağın beşi bir değil. Esnafımızın geneli dürüst. Bu tür kişiler tüm pazarcıların itibarını zedeliyor. Üç kuruş eksiğine de satabilirdi, yaptığını doğru bulmuyorum. Belediyenin denetimleri yeterli, sonuçta herkesi 24 saat takip edemez. Esnafla belediye adeta aile gibi olmuş zaten" dedi.
Tezgahı kapatılıp pankart asıldı: Gelen geçen o yazıyı okuyor! Pazarcı esnafa bu kez savcılık şoku 3

VATANDAŞ KARARI DEĞERLENDİRDİ

Bahçelievler Belediyesi'nin zabıta denetimlerinin çok iyi olduğunu ve memnun olduklarını söyleyen Yeliz Çetinkaya ise, "Pazara özellikle market yerine onları desteklemek için geliyoruz ama böyle bir olay çok üzücü. Üstelik bunu bir engelli vatandaşın yapması daha da düşündürücü" diye konuştu. Mustafa Uslu, "Bu tamamen vatandaşı kandırmak. Ben de bir kere alışveriş yapmıştım, söylediği fiyatla davranışı birbirini tutmadı. Vatandaş parasını veriyor, kandırılmak istemiyor" diye konuştu.
Cezai uygulamanın bu tür davranışların önüne geçebileceğini söyleyen Ayşegül Çiçek ise, "Biz bu tür durumlarla sık sık karşılaşıyoruz. Eksik ya da çürük ürün koyanlar oluyor. Bu yapılan çok ayıp. Belediyemiz ceza yazmış, ellerine sağlık. Her yönden memnunuz, çok iyi çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
Tezgahı kapatılıp pankart asıldı: Gelen geçen o yazıyı okuyor! Pazarcı esnafa bu kez savcılık şoku 4

BAŞKAN BAHADIR: "HAKKINI YİYEMEZ"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Pazar yerleri, vatandaşımızın güvenle alışveriş yapacağı alanlardır. Hileli satış yapan kim olursa olsun, gerekli cezai işlem tereddütsüz uygulanır. Bizim görevimiz hem dürüst esnafımızı korumak hem de vatandaşımızın hakkını savunmaktır. Bahçelievler'de kimse vatandaşın emeğiyle, alın teriyle oynayamaz ancak vatandaşın hakkını da yiyemez" şeklinde konuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026'da yeni hibeler geliyor!2026'da yeni hibeler geliyor!
Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal! Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

Anahtar Kelimeler:
Esnaf İstanbul belediye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı

Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı

'Pastırma sıcakları' yerini kara kışa bırakıyor!

'Pastırma sıcakları' yerini kara kışa bırakıyor!

Fenerbahçe Jhon Duran'ın penaltı pozisyonuna isyan ediyor!

Fenerbahçe Jhon Duran'ın penaltı pozisyonuna isyan ediyor!

Oğlu Mavi Rüzgar ile gündemde! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Tıpkı babası'

Oğlu Mavi Rüzgar ile gündemde! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Tıpkı babası'

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Başkan Karahan açıkladı: 2025 yıl sonu enflasyon tahmini değişti!

Başkan Karahan açıkladı: 2025 yıl sonu enflasyon tahmini değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.