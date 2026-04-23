Bakanlık yayımladı! At ve eşek skandalında yine o şehir var

Mandıradan kasaba kadar Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerine devam ediyor. Gıdada uygunsuzluk yapan marka ve esnaf ise taklit-tağşiş listesinde yayımlanıyor. Bazen büyük markaların da girdiği liste dün bir kez daha güncellendi.

AT VE EŞEK ETİ TESPİT EDİLDİ!

Yeni yayımlanan listede ise tek tırnaklı eti tespit edilen markalar ifşa edildi. Mersin'de bulunan "Göksel Yemekçilik" ve "Onur Tantuni" adlı işletmelerin vatandaşa "tek tırnaklı" (at ve eşek eti) yedirdiği belirlendi.

Geçtiğimiz aylarda, Mersin’de aşhanede şampiyon yarış atı Smart Latch kesilerek vatandaşa yedirilmesi gündem olmuştu.

"Pekmez Dünyası"na ait bitkisel karışımlı macunda ise ilaç etken maddesi tespit edildi

"Özvarlı Süt Ürünleri" markasına ait tereyağında, "Muhittinoğlu" marka yoğurtta, "Çiğdem Kuzdere" firmasına ait tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.

"Damar" markalı kaymaklı yoğurtta nişasta çıktı.

"Sühabey" markalı yarım yağlı taze beyaz peynirin yağ oranının düşük olduğu belirlendi.

İşte bakanlık tarafından yayımlanan o listenin tamamı…