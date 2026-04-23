Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Petrol fiyatlarında yaşanan artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorine gelen indirimin ardından yarın geceden itibaren yeni bir zam daha geliyor. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

Recep Demircan
Akaryakıta yeni zam yolda... Orta Doğu'daki savaş petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu durum da benzin ve motorinde zam olarak yansıyor. Akaryakıt fiyatlarında son olarak 2,33 TL’lik indirim gelmişti. Uzun süredir yüksek seyreden fiyatlar sonrası motorin litre fiyatı yeniden 70 TL’nin altına gerilemişti.

MOTORİNE ZAM

Halk TV'de yer alan habere göre yarın gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Motorin grubunda 2.99 TL'lik bir zam gelecek.

Benzin grubunda ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Beklenen zam öncesi üç büyükşehirdeki güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL

Benzin 62.76

Motorin 69.35

LPG 34.99

ANKARA

Benzin 63.73

Motorin 70.47

LPG 34.87

İZMİR

Benzin 64.01

Motorin 70.75

LPG 35.06

AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
69.3
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.73
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
56.04
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.44
Gazyağı
82.37
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

