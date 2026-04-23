Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Akaryakıta yeni zam yolda... Orta Doğu'daki savaş petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu durum da benzin ve motorinde zam olarak yansıyor. Akaryakıt fiyatlarında son olarak 2,33 TL’lik indirim gelmişti. Uzun süredir yüksek seyreden fiyatlar sonrası motorin litre fiyatı yeniden 70 TL’nin altına gerilemişti.

MOTORİNE ZAM

Halk TV'de yer alan habere göre yarın gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Motorin grubunda 2.99 TL'lik bir zam gelecek.

Benzin grubunda ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Beklenen zam öncesi üç büyükşehirdeki güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL

Benzin 62.76

Motorin 69.35

LPG 34.99

ANKARA

Benzin 63.73

Motorin 70.47

LPG 34.87

İZMİR

Benzin 64.01

Motorin 70.75

LPG 35.06