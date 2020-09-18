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Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.09.2020 12:19 | Son Güncelleme

Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül'de tamamen kalkmasıyla birlikte Mersin'de her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da 10 liraya kadar düşerken, balıkçılar balık bolluğundan memnun. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Bu sene verimin fazla olmasını bekliyoruz. Şu anda her çeşit balığımız geldi. Bazı balıklarımızda yüzde 80'e hatta yüzde 100'e varan indirim oldu" dedi.

Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü

1 Eylül'den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege'de bütün tekneler, Akdeniz'de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkarken, 15 Eylül'den itibaren ise tüm Türkiye'de yasak tamamen kalktı. Yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da dolmaya başladı. Tezgahların dolmasıyla birlikte geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da yarı yarıya düşerken, vatandaşlar da balığa rağbet göstermeye başladı.

'BAZI BALIKLARDA YÜZDE 80'E, YÜZDE 100'E VARAN İNDİRİMLER VAR'

Yeni balık sezonu ve fiyatlarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, balık sezonunun 15 Nisan'da kapandığını hatırlatarak, "1 Eylül itibariyle ise Marmara, Ege ve Karadeniz'de tamamen yasak kalktı. Akdeniz'de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkabiliyor. Bizde trol balıkçılığı ise 15 Eylül'de başladı. Bunun sebebi de havaların sıcak olması ve nemin yüksek olması. Ancak büyük teknelerimiz avlanmaya çıkmaya başlamıştı. Artık bütün teknelerimiz çıkmaya başladı. Şu anda neredeyse tüm çeşit balıklarımız geldi. Teknelerimiz dolu dolu geliyorlar. Her çeşit balığımız var. Barbunyadan, gümüşten, çupra, levrek, kalamar, karides, palamut, istavrit yani aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Akdeniz çeşitlilik konusunda diğer denizlere göre daha zengin. Balık çeşitliliğimiz çok. Özellikle Eylül, Ekim ve Kasım ayları balığın bol olduğu aylardır. Halkımızı bu aylarda balık tüketmeye davet ediyoruz. Çünkü fiyatlar açısından da çok uygun, ekonomik. Yazın 40-50 liraya giden bir barbunya şu an 15-25 lira arasında. Yani bazı balıklarda yüzde 80’e hatta yüzde 100 varan indirimler var. Şu anda hem taze hem ucuz balık var” diye konuştu.

'BU SENE VERİMİN FAZLA OLMASINI BEKLİYORUZ'

Balığın sağlık açısından da faydalı olduğunu vurgulayan Polat, “Balık omega 3, çinko, A ve D vitaminleri açısından çok zengin ve doğal yiyecektir. Bu pandemi sürecinde bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli besin kaynaklarından biri olmuştur. Balık doğaldır, sağlıktır diyoruz. Halkımızı balık yemeye davet ediyoruz. Şu anda barbun 15-30, gümüş 15-20 lira arasında, palamut tane 10 lira, sardalye 10, hamsi 15 lira, çupra-levrek 20-30 lira arasında gidiyor. Yani fiyatlarımız çok uygun. Her aileye her bütçeye uygun balık çeşidimiz var. 4 kişilik bir aile 25-30 liraya çok güzel bir akşam yemeği yiyebilir. Bu sene verimin fazla olmasını bekliyoruz. Tabi her geçen yıl bir önceki yılı aratıyor. Yıl başına kadar balık sezonu genelde olumlu, bol ve bereketli geçiyor. Yıl başından sonra hava durumu bozulunca balık çıkışı düşüyor. Bizim için önümüzdeki 3-4 ay en önemli aylardır” şeklinde konuştu.

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