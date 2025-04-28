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TGRT’deki Whatsapp krizinde patron Aslıhan Ören’in azarları gündem olmaya devam ediyor! “Tazminatsız gönder anladıkları dilden…”

İhlas Holding kurucusu Enver Ören’in oğlu Ahmet Mücahid Ören ile evlendikten sonra medya grubunun başına geçen Aslıhan Yeltekin Ören, TGRT haber grubundaki whatsapp mesajlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Türkiye’de çalıştırılan çocuk işçi sayısı TGRT’de haber olarak verilince çok sinirlenen Aslıhan Ören, "Olumsuz haber yok! Yazılmayacak, ben kime ne anlatıyorum arkadaşlar? Yapmak isteyen hemen istifa etsin" ifadelerini kullanmıştı. Yeni yazışmalar da ortaya çıktı.

TGRT’deki Whatsapp krizinde patron Aslıhan Ören’in azarları gündem olmaya devam ediyor! “Tazminatsız gönder anladıkları dilden…”

Medya kökenli olan daha önce de birçok kanalda çalışan Aslıhan Ören kimdir? Kanal E, Kanal 6, Star TV, ATV, TV8, Sky Türk, TGRT Haber, FOX gibi kanallarda çalışan muhabirlik ve sunuculuk yapan Aslıhan Ören, son dönemde TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki ve haber müdürlerinin olduğu Whatsapp grubuna attığı mesajlarla gündemde.

2008 yılında Ahmet Mücahid Ören ile evlendikten sonra İhlas Medya Grubu'nda yöneticilik yapmaya başlayan Aslıhan Ören daha sonra şirketin genel müdürü oldu.

WHATSAPP GRUBUNDA FIRTINA ESTİRDİ! “OLMAYACAK DEMEDİM Mİ!”

Yayıncılık konusunda Whatsapp grubundan akışa müdahil olan Aslıhan Ören, Türkiye’deki yoksulluk nedeniyle çocuk işçilerin çalışma oranlarını derleyen bir haberin kanalında yayınlanmasına çok sinirlendi.

Whatsapp grubundan küplere binen Aslıhan Ören, “Olumsuz KJ olmayacak demedim mi? Ben ne anlatıyorum, başka patron mu var bilmediğim? Yapmak isteyen hemen istifa etsin.” İfadelerini kullandı.

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PATRON ASLIHAN ÖREN: ANLADIKLARI DİLDEN UYGULA, TAZMİNATSIZ GÖNDER

Bugün ortaya çıkan bir konuşma daha konuyu yeniden sosyal medyada gündem yaptı. Aslıhan Ören, bir haberle ilgili sorumlu ararken Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki’ye “Sorumlu kimse yazılı savunma al hemen! İK’ya da bildir. Buralara yazma, anladıkları dilden uygula. Sonra da tazminatsız gönder bak nasıl dinlerler, herkes okusun” cümlelerini söylüyor.

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Konunun sosyal medyada yayıldığı günlerde bir tweet atan TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, “Hırsız evin içindeyse kapı kilit tutmaz” ifadesini kullandı. Ercan Seki’nin geçmiş dönemde gazetecilikle ilgili attığı tweetler de ortaya çıktı:

ESKİ PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI: GİDİP PAZARDA LİMON SATARIM YİNE DE YAPMAM...

Doğal gaz'a zam haberini yayınlamayan haber kanalını eleştiren Ercan Seki, "Meslektaşlarım adına üzgünüm, günün birinde bunu yapmak zorunda kalırsam gidip pazarda limon satarım yine de yapmam" yorumunu yapmıştı.

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TGRT Haber Aslıhan Ören Ercan Seki
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